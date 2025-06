Eerste officiële Juki experience store in Nederland geopend in Oss

De Naaimachineshop heeft aan de Burgwal 10 in Oss (Noord-Brabant) de eerste officiële Juki experience store van Nederland geopend. In deze winkel draait alles om het Japanse merk Juki, al sinds 1938 een pionier in naaimachinetechnologie. Bezoekers kunnen in de winkel zelf aan de slag gaan met naaien en persoonlijk advies krijgen van experts.

De Naaimachineshop (voorheen Mandemakers Naaimachines) is een familiebedrijf met meer dan 120 jaar ervaring in naaitechniek. Het bedrijf heeft vestigingen in Veldhoven, 's-Hertogenbosch en Oss.

Juki produceert industriële naaimachines en technologie voor de kleding- en textielsector. Naast de kledingindustrie bedient Juki ook sectoren zoals automotive, meubel, maritiem, lederwaren en huishoudtextiel. Het merk is aanwezig in meer dan 170 landen. Juki Central Europe (JCE), gevestigd in Warschau, coördineert de verkoop, logistiek en service in Europa, Rusland, Noord-Afrika en Turkije.