EU pakt greenwashing aan met nieuwe richtlijn voor groene claims

De Raad van de Europese Unie heeft zijn standpunt ingenomen over de richtlijn voor groene claims, met als doel greenwashing aan te pakken en consumenten in staat te stellen weloverwogen, milieuvriendelijke beslissingen te nemen. De richtlijn stelt minimumvereisten vast voor het onderbouwen, communiceren en verifiëren van expliciete milieuclaims en -labels, die bedrijven vrijwillig gebruiken bij het op de markt brengen van hun groene producten. Deze is van toepassing op zowel bestaande als toekomstige milieulabel schema's, zowel openbare als particuliere.

Bedrijven zullen verplicht worden om duidelijke criteria en de nieuwste wetenschappelijke bewijzen te gebruiken om hun claims en labels te onderbouwen, zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn en specifieke verwijzingen naar milieukenmerken bevatten. De aanpak van de Raad handhaaft het principe van ex-ante verificatie door externe experts, terwijl een vereenvoudigde procedure wordt ingevoerd voor bepaalde soorten claims en ondersteuningsmaatregelen worden geboden voor kmo's en micro-ondernemingen.

De richtlijn erkent het belang van bestaande nationale of regionale openbare labelschema's, waardoor ze kunnen worden opgericht en vrijgesteld van verificatie door derden als ze voldoen aan de EU-normen. Het introduceert ook nieuwe vereisten voor het bewijzen van klimaatgerelateerde claims, inclusief die met betrekking tot koolstofkredieten. De algemene aanpak van de Raad zal de basis vormen voor onderhandelingen met het Europees Parlement, en zal bijdragen aan de algemene doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraliteit in de EU te bereiken.

Naar aanleiding van het nieuws van 17 juni dat de EU-Raad zijn standpunt over de richtlijn voor groene claims (GCD) heeft gepubliceerd, vertelde Stuart Lemmon, CEO van EcoAct, aan FashionUnited: “Nu het standpunt van de EU-Raad over de richtlijn voor groene claims (GCD) gisteren is gepubliceerd, staan we aan de vooravond van belangrijke veranderingen in de manier waarop milieuclaims worden gevalideerd en gecommuniceerd. Hoewel de meeste bedrijven zich niet opzettelijk bezighouden met greenwashing, vinden velen het een uitdaging om te navigeren in het gefragmenteerde landschap van milieubeleid, richtlijnen en best practices.”

“De GCD belooft richtlijnen te stroomlijnen en vereist tegelijkertijd dat bedrijven hun claims staven met solide bewijsmateriaal, waardoor nieuwe normen worden gesteld voor transparantie en verantwoording. Dit zou het voor consumenten gemakkelijker moeten maken om milieuclaims en -labels te vertrouwen en voor bedrijven om echte klimaatactie aan te tonen. EcoAct verwelkomt stappen om transparantie en kwaliteit in milieumaatregelen verder te verbeteren. We zijn voorbereid om deze regelgevende verschuivingen samen met onze klanten te navigeren, waarbij we rekening houden met nuances en gevolgen, inclusief de komende herziening van de Corporate Net-Zero Standard van SBTi die gepland staat voor eind 2025.”

