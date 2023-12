Europees Parlement herziet ecodesign-kader, bereikt akkoord op verbod vernietiging onverkochte kleding en schoenen

Het Europees Parlement is tot een voorlopig akkoord gekomen om het EU-kader voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten te herzien. Het Europees Parlement zette hiervoor al een schets regels op papier die nu verder vorm hebben gekregen én voegde nieuwe regels toe.

Zo zijn de EP-leden het eens geworden over het feit dat de eisen inzake ecologisch ontwerp ook betrekking moeten hebben op praktijken die verband houden met vroegtijdige veroudering, zo vat het Parlement samen in een persbericht. De regels moeten uiterlijk negen maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving worden goedgekeurd. Het Europees Parlement vraagt de Commissie prioriteit te geven aan producten zoals, textiel (met name kleding en schoeisel), meubilair, verf en chemicaliën.

Ook nieuw is het verbod op het vernietigen van onverkochte kleding, -accessoires en schoenen. Het verbod zal twee jaar na de inwerkingtreding van de wet gaan gelden. In de toekomst zal de Commissie extra categorieën toevoegen aan de lijst van onverkochte producten waarvoor een verbod op vernietiging staat.

EU bereikt akkoord voor verplichte productpaspoorten en verbod op vernietiging onverkocht textiel

“Het is tijd om een einde te maken aan het model van ‘nemen, maken en weggooien’, dat zo schadelijk is voor onze planeet, onze gezondheid en onze economie”, aldus Alessandra Moretti, het Italiaanse parlementslid dat zich hard maakt voor deze regelgeving in het parlement. “Duurzame producten zullen de norm worden, waardoor consumenten energie kunnen besparen, reparaties kunnen uitvoeren en slimme milieu keuzes kunnen maken tijdens het winkelen. Een verbod op het vernietigen van onverkocht textiel en schoeisel zal dan ook bijdragen aan een verschuiving in de manier waarop fast fashion fabrikanten hun goederen produceren.”

Het doel van het ‘ecodesign’-kader krijgt ook een update. De ambitie is nu om diverse onderdelen van producten tijdens het levenscyclus te verbeteren om ze duurzamer en betrouwbaarder te maken, en gemakkelijker te herstellen en recyclen. Hier moeten minder hulpbronnen, energie en water voor worden gebruikt. Er komt bovendien een verplichting op productpaspoorten, waardoor consumenten nauwkeurige en actuele informatie krijgen over het product dat kan helpen om weloverwogen beslissingen te nemen tijdens een aankoop.

Dat de nieuwe regels voor ecologisch ontwerp zouden worden herzien, werd in juli al duidelijk. Toen werd een verplicht productpaspoort en een verbod op de vernietiging van onverkocht textiel al benoemd.