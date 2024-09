Europese Commissie voert gedeeltelijk verbod gebruik PFAS in kleding in

Meerdere jaren nadat Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden een stap zetten om PFAS-stoffen uit de EU te bannen, is er nu een gedeeltelijke ban ingevoerd door de Europese Commissie. Het gaat om een subgroep van PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen), zo is te lezen in een statement van de commissie.

Specifiek gaat de ban gelden voor undecafluorohexanoic acid (PFHxA) en gerelateerde stoffen. “Deze stoffen zijn erg volhardend en mobiel in water en hun gebruik in bepaalde producten zorgen voor een onacceptabel risico voor de menselijke gezondheid en het milieu”, aldus het bericht. De stof wordt onder andere gebruikt in regenjassen, maar komt ook voor in ander ‘consumenten textiel’.

Er is echter nog een ‘overgangsperiode’ voordat gehandhaaft gaat worden. Deze periode verschilt per product (kleding, cosmetica, voedselverpakkingen, etc.) en begint vanaf anderhalf jaar tot vijf jaar.

Een andere vorm van PFAS (PFOA of perfluorooctanic) is al verboden. PFHxA werd vaak gebruikt als een alternatief hiervoor. PFAS worden ‘forever chemicals’ genoemd aangezien ze niet afbreekbaar zijn in de natuur. Ze komen voor in veel consumentenproducten maar zorgen hierdoor voor vervuiling van de grond en water.