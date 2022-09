Federico Badini Confalonieri winnaar Redress Design Award 2022

Federico Badini Confalonieri wint de Redress Design Award 2022, zo melden VF Corporation en Redress in een persbericht. In totaal meldden 450 ontwerpers uit 47 landen zich aan voor de competitie, die uiteindelijk werd teruggebracht tot negen finalisten uit Italië, Spanje, Chili, Brazilië, Hongkong, India en Sri Lanka.

Confalonieri maakte indruk op de jury met zijn collectie 'Micro - Rain', waarin gebruik wordt gemaakt van zero-waste technieken door afvalstoffen uit zijn vorige collecties te upcyclen. De kledingstukken zijn gemaakt van synthetische stoffen waarin een filterstof is verwerkt om vervuiling tegen te houden tijdens het wassen. Confalonieri vestigt hiermee de aandacht op het probleem van microplastics in de mode-industrie.

Als onderdeel van de prijs zal Confalonieri, net als de winnares van vorig jaar, Jessica Chang, de komende maanden samen met het merk Timberland werken aan een duurzaam ontwerpproject.

De Redress Design Award legt al ruim tien jaar de nadruk op verduurzaming in de modeindustrie en geeft ontwerpers met deze focus een podium met als doel “opkomende modeontwerpers over de hele wereld te onderwijzen in duurzame ontwerptheorieën en -technieken om de verschuiving naar een circulair modesysteem te stimuleren”, aldus het persbericht. In 2020 won de Nederlands-Argentijnse ontwerper Juliana Garcia Bello de Redress Design Award.