Feyenoord start samenwerking met Italiaans kledingmerk Peuterey

De spelers en stafleden van Feyenoord 1 en Feyenoord Vrouwen 1 dragen vanaf komend seizoen kleding van Peuterey. Het Italiaanse merk is met ingang van 1 juli 2025 drie jaar lang de Official Formal Fashion Supplier van Feyenoord.

Peuterey verzorgt de kleding die spelers, stafleden en andere representatieve werknemers van de club dragen op wedstrijddagen en bij andere officiële gelegenheden. Het contract tussen het kledingmerk en Feyenoord werd officieel ondertekend voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen AC Milan in de UEFA Champions League, half februari. Dit feestelijke moment vond plaats in de Europese Flagship store van Peuterey in Milaan.

Gedeelde groeiambitie

‘We hebben ons de afgelopen periode georiënteerd op een kledingleverancier die goed bij ons past’, zegt Ruud van der Knaap, commercieel directeur van Feyenoord. ‘Peuterey is een prachtig Italiaans kledingmerk dat in Nederland nog beter zichtbaar wil zijn en wil groeien. Dat bleek een goede match met onze behoefte om er goed uit te zien en om samen te werken met sterke, opkomende, internationale merken met dezelfde ambities hebben als wij. Daar hebben we elkaar in gevonden. We kunnen elkaar helpen om samen verder te groeien.’

Trots

Tiziano Bonacchi, CEO van Peuterey: ‘Voor ons is het fantastisch om te gaan samenwerken met een merk dat zo’n grote naam en sterke historie heeft in Nederland. Dat gaat ons absoluut helpen bij het vergroten van onze naamsbekendheid. We hebben uitgebreid met elkaar over deze samenwerking gesproken. Ik kan niet wachten tot ik de spelers en stafleden volgend seizoen in onze kleding zie lopen, dat zal me enorm trots maken.’

Over Peuterey

Het merk Peuterey ontstond in 2002 in de Italiaanse regio Toscane. De naam is geïnspireerd op een van de toppen van de Mont Blanc. Ook de drie rode stippen in het logo van Peuterey refereren hieraan. Het merk focuste zich oorspronkelijk op outerwear, maar biedt inmiddels een complete kledinglijn voor zowel zakelijke als vrijetijdskleding. De kleding van Peuterey wordt verkocht over de hele wereld, met name in Europa en Azië. In Nederland is de kleding door het hele land verkrijgbaar.

Verbinding door D-Lux Concept

De samenwerking tussen Feyenoord en Peuterey is tot stand gekomen dankzij de inzet van D-Lux Concept, een Antwerpse agentuur die merken verbindt met strategische partners in de Benelux. Nederlandse oprichter Camille Vermeu gelooft sterk in de synergie tussen voetbal en mode, een visie die naadloos aansluit bij Peuterey’s recente her-positionering als outfitting concept met internationale ambities.

Naast Peuterey vertegenwoordigt D-Lux Concept ook merken als Dstrezzed in België en sinds kort Palm Angels in de Benelux.