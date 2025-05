Floris van Bommel lanceert eerste herenpolo in samenwerking met Gentiluomo

Floris van Bommel voegt een nieuw product toe aan zijn assortiment: het poloshirt. Het is de eerste keer dat het Nederlandse schoenenmerk bovenkleding lanceert. Deze uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met Gentiluomo, een bedrijf in het luxe herenkledingsegment.

Het poloshirt heeft een regular fit en is beschikbaar in drie neutrale kleurstellingen: wit, navy en zand. Een subtiel detail op de borst – een klein schoenmotief – verwijst naar de oorsprong van het merk. De polo is vervaardigd uit piqué katoen en geproduceerd in Portugal. Het model is verkrijgbaar in de maten S tot en met 2XL en wordt exclusief aangeboden via de eigen webshop van Floris van Bommel. De adviesprijs bedraagt 119,95 euro.

Credits: Met dank aan het persbureau Mmbsy

De introductie van het herenpoloshirt volgt op eerdere uitstapjes buiten het schoenenaanbod van Floris van Bommel, waaronder accessoires zoals hondenriemen, handschoenen en tassen.