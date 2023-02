Francisco van Benthum en By Rockland ontwerpen werkkleding voor vernieuwd Mediamuseum

Op zaterdag elf februari opent in Hilversum het vernieuwde Mediamuseum, voorheen bekend als Beeld en Geluid. Het museum was ruim twee jaar dicht voor een grootscheepse verbouwing. Met de herinrichting van het museum kreeg ook de werkkleding een update. De nieuwe uniforms van de museumstaf werden ontworpen door Francisco van Benthum en ontwikkeld in samenwerking met By Rockland .

De opdrachtgever wilde een kledingpakket dat ‘allesbehalve standaard’ was, schrijft Van Benthum in een mail aan FashionUnited. Daarnaast moest het comfortabel en eigentijds zijn. Voor de werkkleding zocht Van Benthum inspiratie in sportswear, met als resultaat een nonchalante en tegelijkertijd grafisch design. Het kleurenpalet werd afgeleid van de huisstijl van het museum, en de prints zijn volgens Van Benthum een abstracte weergave van een ‘glitch’: een hapering in een beeld- of geluidssignaal.

De outfit van de museumhosts, de grootste stafgroep van het museum, bestaat uit een broek, overhemd in polo-stijl en een jack of bodywarmer. Voor floormanagers werd een variant bedacht op de klassieke stofjas zoals gedragen door archivarissen. Daarmee wordt verwezen naar de functie van het museum als archief.

De kleding werd in Europa geproduceerd en gemaakt van biologisch katoen, reststoffen en gerecyclede materialen. Sommige kledingstukken uit de collectie werden van bestaande kleding gemaakt. De kleding werd zo ontworpen dat deze makkelijk te recyclen is.

De voormalige werkkleding van het museum kreeg al deels een tweede leven: een gedeelte van de uniforms werd ge-upcycled tot nieuwe kleding voor de medewerkers van het hoofdkantoor van De Postcodeloterij.