Frédéric Maus (WSN): "Who's Next, het must-attend event voor het mode-ecosysteem, keert terug van 20 tot 22 januari met nieuwe producten, trends en zakelijke oplossingen speciaal voor zelfstandigen"

Who's Next brengt ons in een baan om de aarde naar nieuwe ruimtes om deze creatieve monsters te ontmoeten: dat is wat we voorstellen in deze onmiddellijke opstijging van het aardvlak met "Freaks from Designers". Van 20 tot 22 januari 2024 viert 's werelds grootste conceptstore de schoonheid van mode en benadrukt de diversiteit en eenheid die het al 30 jaar inspireert. Dit veelzijdige evenement brengt het complete internationale mode-ecosysteem samen en biedt een unieke ervaring te midden van de elektrische en bijna buitenaardse atmosfeer die WSN in Porte de Versailles creëert.

Credits: Who's next

Mode in al haar dimensies

Al drie decennia lang is Who's Next de polsslag van het internationale mode-ecosysteem. En eind januari wordt Parijs het zenuwcentrum waar de stemmen, expertise en creaties van meer dan 1.800 merken, leveranciers en partners van Who's Next, IMPACT, Neonyt Paris, Bijorhca en Traffic - Le Salon International de la Lingerie viert haar 60e verjaardag - samenkomen. Deze nieuwe editie, die plaatsvindt in de hallen 4, 5 en 6, vindt zichzelf opnieuw uit om merken te ondersteunen in een veranderende digitale wereld en biedt innovatieve tools en speciale ruimtes voor een meeslepende en... uitbundige ervaring!

"In een gecompliceerde en onzekere omgeving zijn onze evenementen erg populair omdat we teruggaan naar de basis van groothandel. Who's Next is het niet te missen wereldwijde evenement waar mensen zaken kunnen doen en elkaar kunnen ontmoeten. Het is ook een manier voor ons om samen te werken om de huidige uitdagingen in de mode- en lifestylebranche aan te pakken, informatie te verzamelen en gezamenlijk na te denken over oplossingen in het hele ecosysteem dat bij Who's Next wordt samengebracht", legt Frédéric Maus, Managing Director van WSN, uit.

Credits: Who's next

Freaks Academy: een creatieve ontmoeting

Met het thema "Freaks van ontwerpers" laat Who's Next de trends voor winter 24/25 zien. Het evenement werkt samen met modescholen LISAA en ESMOD en nodigt studenten uit om hun volledige creatieve potentieel te ontwikkelen. Het initiatief "Freaks Academy" resulteerde in de creatie van 30 silhouetten geïnspireerd op de show, tentoongesteld op verschillende locaties, waarbij innovatie en leren samenkomen.

"We zijn er in vorige edities in geslaagd om een samenhangend geheel te creëren in Hal 1", zegt Sylvie Pourrat, directeur van het WSN-aanbod. "In Hal 4, 5 en 6 moesten we ons richten op verschillende onderdelen van de show om ervoor te zorgen dat de klantervaring zo inspirerend en verrassend mogelijk was. Het resultaat is een zeer rijke en gevarieerde inhoud, waarbij het hele aanbod op een samenhangende en vooruitstrevende manier is verweven."

"Over meerdere hallen is de energie diffuser. Er zullen dus meer trendspots, conferenties en plekken zijn om ideeën uit te wisselen. Het doel is om ervoor te zorgen dat onze bezoekers weggaan met zoveel mogelijk informatie, antwoorden op hun zorgen en inspiratie," voegt Frédéric Maus toe.

Credits: Who's next

In het hart van de trends

Deze editie presenteert een nieuw tijdperk voor denim, met emblematische merken en een aanzienlijk aandeel (30%) nieuwe merken, wat getuigt van de vitaliteit van de sector. Deze zijn verdeeld over prêt-à-porter (45%) en accessoires (55%). "Elke editie kent een vernieuwingspercentage van 25% tot 35%. Kopers vinden er trouwe merken die de show in hun DNA hebben, maar ze kunnen er ook nieuwe merken ontdekken en hun horizon verbreden," zegt de Managing Director.

"Op Who's Next is het aanbod zo divers dat het inspeelt op alle trends van het moment", zegt Claire Dupuy, Communications Director van de Group. "Alles waar je naar op zoek zou kunnen zijn is hier te vinden, te midden van al die historische merken, of de terugkeer van bepaalde labels die van tijd tot tijd behoefte hebben aan groothandel om hun distributie te versterken, en een aantal zeer mooie nieuwe merken."

Van de exposanten van Who's Next komt 44% uit Frankrijk en 56% is internationaal, met Italië, Spanje, India, Turkije en Griekenland bovenaan de lijst. In de prêt-à-porter sector zullen jonge designermerken zoals Hemsley, Death is Easy en Tesei te zien zijn. Denimmerken als Oraije, 1083, Kuyichi, Kings of Indigo en Japan Rags zullen ook weer van de partij zijn.

Credits: Who's next

Barbour, Crush, Sissel Edelbo en Lauren Vidal nemen plaats in de Fame area, terwijl La Fée Maraboutée, Derhy en Lola Casademunt in de Private area staan.

Bij de nieuwkomers richten de organisatoren de aandacht op merken als Kiki Van Bergen en Le Petit Pulle in het semi-luxe segment. Dit zijn merken die zich inzetten voor verantwoorde productie, gebruikmakend van natuurlijke materialen en productie in Frankrijk of Europa. "We staan voor de uitdaging om een 'stille luxe' (semi-luxe) sector te ontwikkelen. We zien klassieke merken als Montagu en Weil die centraal moeten komen te staan.

Meer dan een trend is Quiet Luxury de herstructurering van de markt naar een nieuwe benchmark. We werken aan een aanbod dat aansluit bij de waarden van de markt", onthult Sylvie Pourrat.

De herenmode zal uitgebreider zijn dan gewoonlijk, met Akahai, New Orchard, Fullife, Lee Cooper en het in Madrid gevestigde label El Ganso. Er is ook de gebruikelijke reeks innovatieve start-ups van het crowdfundingplatform Ulule.

Tot slot zal Traffic, waarvan de exposanten het hele evenement aanwezig zullen zijn, met zijn producten en diensten oplossingen bieden voor het ecosysteem.

Credits: Who's next

De ecologische transitie in de schijnwerpers op IMPACT en Neonyt Parijs

IMPACT zal zo'n vijftig merken ontvangen die zich inzetten voor een verantwoorde productie. De show fungeert als klankbord voor de rest van Who's Next. Sterker nog, veel merken met een IMPACT-profiel vestigen zich liever in hun eigen stijluniversum op Who's Next. Ze zullen gemakkelijk herkenbaar zijn en IMPACT op hun stand prijken.

Credits: Who's next

Een bijzonder kenmerk van het evenement van dit jaar is een forum dat volledig is ingericht met ecologisch verantwoorde materialen, die 150 duurzame en begerenswaardige creaties van Who's Next vertegenwoordigen. Er zijn ook deskundige sprekers, waaronder de Masterclass van Fairly Made over "Traceerbaarheid: de basis leggen voor een duurzame MVO-strategie", en workshops gewijd aan de ecologische transitie met Franse merken - zoals Tanguy Mélinand, winnaar van de Texpertise-prijs op het Dinan Fashion Festival - en internationale merken.

Credits: Who's next

De vereniging Fashion Green Hub zal aanwezig zijn met haar collectief van ontwerpers, haar materialenforum, haar borduur- en verfworkshops en de opname van verhelderende podcasts tijdens de hele show.

Credits: Who's next

Bijorhca: op weg naar het waardevolle

"Bijorhca voegt een mode-element toe aan Who's Next. We streven ernaar dat Bijorhca profiteert van de dynamiek en multidisciplinaire aanpak van de Who's Next-kopers.", zegt Sylvie Pourrat. Satellite, Laval, Philippe Ferrandis en Guiot de Bourg behoren tot de 150 internationale merken en leveranciers, waarvan 22% nieuwe producten zullen zijn, uitgesplitst naar type eindproduct en grondstof.

"In januari zullen we een zone wijden aan de beroepen in de edelsmeedkunst, met een selectie van Franse scholen, demonstratieworkshops door Stéphane Renard, een programma van conferenties gedurende drie dagen, een boekenwinkel uitgebaat door de Association Française de Gemmologie, evenals een tentoonstelling van nieuwe mineralen door Maison Astier en een muur van kleine advertenties door Savoir pour Faire," legt ze uit. Dankzij de synergieën die tijdens de hele show worden ingezet, profiteert Bijorhca van een modeklantenkring naast de traditionele kopers. Het juwelenevenement bevestigt dat 25% van de nieuwe klanten uit de modewereld komt.

Credits: Who's next

SHOwP: het e-commerce platform voor alle categorieën

Het SHOwP-platform, dat afgelopen september werd gelanceerd, blijft de interactie tussen merken en kopers vergemakkelijken en biedt tussen twee edities van Who's Next toegang tot meer dan 5.000 retailers en conceptstores en meer dan 30.000 mode-, lingerie-, sport-, optische en levensmiddelenproducten. De marktplaats biedt proeverijen van delicatessen en entertainment in Hal 4.

La Villa Beauté heeft ook in Hal 4 een collageenbar met het merk Holidermie en een wichelroedelentrekking.

Er zijn evenveel belevenissen als hoogtepunten, met een programma van borrels en feesten in Hal 6. Op zaterdag is er een openingsfeest door het collectief Twerkistan, gevolgd door La Sunday op zondagavond.

Credits: Who's next

Salon International de la Lingerie viert 60ste verjaardag

Op dezelfde data verwelkomen Salon International de la Lingerie en Interfilière Paris bijna 420 merken en exposanten in Hal 3. Deze verjaardag wordt gekenmerkt door een selectie van creatieve merken op Exposed, catwalkshows en een nieuwe 'Savoir-Faire' ruimte, die een glamoureuze en feestelijke ervaring belooft.