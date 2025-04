FW25 Inkoopgids: Functionele kleding en accessoires in tijden van extremen

Van het weer tot de politiek: we leven in tijden van extremen. Dit is terug te zien in de mode, waar functionele kleding steeds belangrijker wordt.

De gorpcore-trend, ooit populair bij buitensporters, wandelaars en kampeerders (‘gorp’ is Engels voor de mix van gedroogd fruit en noten die sporters vaak eten bij wijze van gezonde snack), evolueert verder voor FW25. Mensen willen namelijk niet alleen in de natuur, maar ook in het dagelijks leven beschermd zijn.

Voor FW25 zien we daarom een groeiende aandacht voor functionele kleding die verweven is in traditionele modesegmenten zoals formal (voor op kantoor) en urban (voor in de vrije tijd).

Emporio Armani FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Kleding voor onvoorspelbaar weer

Wat er in de wereld gebeurt, zie je terug in de mode. Wisselvalliger weer heeft een grote invloed op collecties van merken, zegt trendforecaster Edwin van den Hoek. Merken zoals Stone Island, Arc'teryx, C.P. Company en Rains gebruiken coatings zoals DWR (Durable Water Repellent), een spray- of wasbehandeling die aan de buitenkant van kleding wordt aangebracht waarmee kleding beter bestand wordt tegen water.

Rains FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het damesmodemerk Hyke speelt in op het steeds onvoorspelbare weer door collecties te ontwerpen met onderdelen die afneembaar en uitristbaar zijn, zodat de kleding geschikt is voor verschillende weersomstandigheden.

Hyke, een Japans damesmodemerk dat inspeelt op onvoorspelbare weer Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Kledingmerken en producenten spelen ook in op de consumentenbehoeften om bescherming op te zoeken tegen UV-straling van de zon. Merken zoals Lululemon, Decathlon, Uniqlo en het Franse luxemerk Coperni brengen kleding op de markt met coatings die UV-werende functies hebben.

Lichtgewicht stoffen

Coperni staat bekend om zijn kleding en accessoires die gebruik maken van innovatieve stoffen. Deze stoffen bieden bijvoorbeeld bescherming tegen UV-straling en hebben eigenschappen zoals antibacteriële en anti-kreuk voordelen.

Coperni FW25.Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Lichtgewicht stoffen die warm zijn winnen ook terrein voor FW25, deelt Van den Hoek. Te weten: wol(mix), fleece, thermische materialen en lightweight nylons. Deze zijn terug te vinden in de FW25-collectie van het Italiaanse merk Msgm.

Msgm FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het Britse merk J.l-a.l liet voor FW25 Paris Fashion Week een reeks mannenmode zien waarvan de gorpcore-trend zijn volwassenheid laat zien: een verfijnde mix van lichtgewicht functionele kleding voor zowel kantoor als buiten.

J.l-a.l FW25.Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Mode in een informatiemaatschappij

De impact van digitale technologie op onze samenleving beïnvloedt ook de mode, benadrukt Van den Hoek. In slimme steden, zoals Londen en Amsterdam, waar technologie geïntegreerd is in het dagelijks leven, groeit de trend van ‘kleden voor anonimiteit’, ofwel: je kleding voor de behoefte aan privacy. Dit fenomeen, benoemd door Van den Hoek in een eerder trendvoorspelling, is een directe reactie op de informatiemaatschappij [een samenleving waar informatie via technologie, zoals internet en computers, een cruciale rol speelt, red.]

Londense merken zoals Vollebak reageren op deze ontwikkeling met innovatieve kledingstukken zoals de ‘Shielding Suit’. Deze jas biedt niet alleen bescherming tegen extreme weersomstandigheden, maar heeft ook een technische buitenlaag met zilverdeeltjes die wifi-, Bluetooth- en satellietsignalen blokkeert. Daarnaast blokkeert de buitenlaag ook traceringen en kan het detectie door infraroodcamera’s voorkomen.

Ook het merk Ohmni reageert. Hun ‘data protection dump bag’ is een tas die dankzij een ingebouwd Faraday-kooi-compartiment alle Wi-Fi- en dataverbindingen blokkeert. Hierdoor kunnen gebruikers zich beveiligen tegen digitale bedreigingen zoals tracering en hacking.

Verder laat het Japanse merk Anrealage in zijn FW25-collectie in Parijs zien hoe technologie en mode hand in hand gaan. De ‘Screen’-collectie maakt gebruik van LED-schermen in de kleding, wat de mogelijkheden van technologie in mode benadrukt.

Anrealage FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Komische manieren van zelfexpressie

Volgens Van den Hoek wordt de politiek ook extremer. “In Amerika gelden nieuwe, strikte genderregels: je bent óf man óf vrouw – iets daartussen wordt niet geaccepteerd,” geeft Van den Hoek als voorbeeld. Modemerken zoals Balenciaga, Avavav en Duran Lantink reageren op deze sociale ontwikkeling door nieuwe, meestal komische, uitingen van zelfexpressie aan te bieden.

Avavav, Balenciaga, Duran Lantink FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Mode als noodzaak

De collecties van FW25 weerspiegelen ook technologische ontwikkelingen en de veranderende sociale en klimatologische omstandigheden. Mode wordt zo meer dan alleen een statement maar tevens een middel om te overleven in een steeds extremere wereld.