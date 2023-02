Gespot op de catwalk: het seizoenspalet van Pantone tijdens New York Fashion Week

Deze week presenteerde het Amerikaanse kleureninstituut Pantone een trendrapport voor New York Fashion Week FW23. Daarin hadden vrolijke, felle kleuren, zoals mentholgroen en magenta, de overhand. Pantone zette het knallende palet af tegen een vijftal meer gedekte, klassieke tinten, waaronder diepblauw en romig wit.

De afgelopen dagen passeerden tijdens New York Fashion Week al de eerste voorbeelden van silhouetten in het Pantone-palet. FashionUnited maakte een overzicht.

Tien vrolijke kleuren: van knallend magenta tot krakende koolrabi

De ene kant van de Pantone-kleurendoos bestaat uit rood- en rozetinten. ‘Tender Peach’, een zachte, lichte perziktint, was onder meer te zien op de catwalks van Tory Burch en Collina Strada.

Tory Burch en Collina Strada tijdens New York Fashion Week FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

De meer uitgesproken fuchsiatint ‘Rose Violet’ en ‘Viva Magenta’, dat door Pantone werd uitgeroepen tot kleur van het jaar, passeerden al bij meerdere ontwerpers de revue. Dion Lee presenteerde meerdere silhouetten in fuchsia, en Carolina Herrera maakte een jurk van brokaat waarin fuchsia en magenta naast elkaar werden gezet in een barok patroon, met een duizelingwekkend resultaat.

Fuchsia en magenta bij Dion Lee en Carolina Herrera tijdens New York Fashion Week FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Een andere veel geziene kleur was ‘Red Orange’. Carolina Herrera toonde een effen ensemble in deze kleur, en Ulla Johnson speelde met verschillende tinten en texturen.

Oranjerood bij Carolina Herrera en Ulla Johnson tijdens New York Fashion Week FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Ulla Johnson maakte ook broeken en rokken in ‘Red Dahlia’, door Pantone beschreven als een ‘imposante kleur rood’. Het Amerikaanse label Puppets and Puppets presenteerde een ribbroek in deze kleur.

Puppets and Puppets en Ulla Johnson tijdens New York Fashion Week FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Ook populair bleek het ‘High Visibility’, een warme, vreugdevolle gele kleur. Carolina Herrera ging wederom voor egaal, Rodarte maakte een spectaculaire gebreide jurk waarin naast ‘High Visibility’ ook andere geeltinten voorkwamen, steeds in een ander soort garen.

Veel geel bij Carolina Herrera en Rodarte tijdens New York Fashion Week FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Ontwerper Palomo Spain gebruikte in zijn collectie onder meer de modekleuren ‘Persian Jewel’, het mentholgroene ‘Carnival Glass’ en de groene kleur ‘Kohlrabi’, effen of in ingeweven motieven. Ook kwam er af en toe een zweem geel voorbij.

De FW23-collectie van Palomo Spain, met fris groen, geel en blauw. Beeld: Launchmetrics Spotlight

‘Burnt Sienna’, een poederige, rode aardetint, kleurde de vlindervleugel-achtige jurk van Prabal Gurung en een jas van Heron Preston.

Poederig rood bij Prabal Gurung en Heron Preston tijdens New York Fashion Week FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Zowel Heron Preston als Tory Burch maakten voor het najaar van 2023 broeken in de kleur ‘Kohlrabi’, volgens Pantone een ‘smakelijk groen’. Tory Burch combineerde de felgroene broek met een jasje in een van de kleuren uit het klassieke palet: ‘Eclipse’, een diep nachtblauw.

Groentegroen bij Heron Preston en Tory Burch tijdens New York Fashion Week FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

De klassiekers: kokosmelk en berkengrijs

Het klassieke kleurenpalet van Pantone bestaat uit vijf kleuren. Naast ‘Eclipse’ omvat het ook ‘Coconut Milk’, ‘Doe’, ‘Hot Fudge’ en ‘Silver Birch’, respectievelijk romig wit, hertenbruin, diepbruin en een licht zilvergrijs. Het hertenbruin, dat neigt naar een traditionele camelkleur, kwam op de catwalks nog nauwelijks voorbij. Meer geliefd was ‘Eclipse’, dat Eckhaus Latta en Proenza Schoulder gebruikten voor subtiele glitterlooks.

Diepblauwe glitters bij Eckhaus Latta en Proenza Schouler tijdens New York Fashion Week FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Ook ‘Hot Fudge’ kwam meerdere malen terug. Bij Palomo Spain in de vorm van een jas, gedecoreerd met glitterstenen in andere trendkleuren, en bij Dion Lee in een ensemble van een lederen bustier en dunne, doorschijnende rok.

Palomo Spain en Dion Lee tijdens New York Fashion Week FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Proenza Schouler en Elena Velez kozen voor respectievelijk ‘Coconut Milk’ en ‘Silver Birch’, beide voor gestructureerde silhouetten met trektouwtjes ter hoogte van de taille.