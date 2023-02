Pantone onthult 'vrolijk' kleurenpalet voor New York Fashion Week FW23

Kleureninstituut Pantone stelt elke New York Fashion Week een kleurentrendrapport samen. Het trendrapport voor de FW23-editie van de mdoeweek bevat een ‘uitbundige mix van vrolijke kleuren en nieuwe hedendaagse klassiekers’, aldus een bericht van het kleureninstituut.

Het NYFW trendrapport geeft uitdrukking aan een "nieuwe realiteit", voegt Pantone er in een verklaring aan toe, en streeft naar de toekomst met "opgetogenheid en anticipatie". De kleuren betekenen een verlangen om het plezier van creativiteit te communiceren en moedigen "exploratie en experimenteren" aan.

Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute, in het persbericht: "De kleuren voor NYFW herfst/winter 2023 reiken verder dan wat we voor mogelijk houden om ons te katapulteren naar dit nieuwe tijdperk, en nemen ons mee naar een plaats waar grenzen van tijd, plaats en identiteit niet langer vastliggen.

"Een vriendelijke mix van vrolijke tinten en traditionele tinten in een modern jasje, de kleuren voor NYFW geven uitdrukking aan een tempoversnelling. Als voertuig voor vitaliteit en enthousiasme brengen de kleuren van dit seizoen een grenzeloze zelfexpressie teweeg en moedigen ze ons aan om wakker te worden en te genieten van het herfst/winter seizoen."

Image: Pantone; New York Fashion Week Colour Trend Report AW23

Voor AW23 heeft het trend- en kleurenadviesbureau 10 "vrolijke" kleuren en vijf nieuwe basisklassiekers geselecteerd, waaronder een levendige fuchsia, een ijzig groen, een helder geel, een zachte perziktint en een aards bruin.

Pantone 12-0912 ‘Tender Peach’ is een zachtaardige tint die uitnodigt tot ‘zachte en gemakkelijke aanraking’.

Pantone 17-2624 ‘Rose Violet’ is verleidelijke fuchsia kleur met een ‘hoge energie’.

Pantone 18-1750 ‘Viva Magenta,’ Pantone’s ‘Colour of the Year,’ is een geanimeerde rode kleur die ‘experimentatie en uitdrukking aanmoedigt’.

Pantone 17-1464 ‘Red Orange’ is een verwarmde gezellige oranjetint die zowel ‘spontaan als zelfverzekerd is’.

Pantone 19-1555 ‘Red Dahlia’ is an imposante rode kleur.

Image: Pantone; New York Fashion Week Colour Trend Report AW23

Pantone 13-0751 ‘High Visibility’ is warme, vrolijke gele kleur yellow die ‘vreugde uitdrukt’.

Pantone 17-3934 ‘Persian Jewel’ is een ‘nobele blauwe kleur” geïnspireerd door de lapis lazuli steen.

Pantone 13-6030 ‘Carnival Glass’ is een mentholgroene kleur met een ijzige uitstraling.

Pantone 17-1544 ‘Burnt Sienna’ is "stevig en stabiel" en voegt een verfijnde aardsheid toe aan het kleurenpalet.

Pantone 14-0255 ‘Kohlrabi’ is een "smakelijk groen" dat een vleugje kruidigheid toevoegt.

Image: Pantone; New York Fashion Week Colour Trend Report AW23

De 10 opvallende kleuren voor NYFW staan ​​naast vijf nieuwe klassiekers, die "traditionele tonen bieden die opnieuw in een nieuwe context zijn geplaatst met een modern randje", voegt Pantone eraan toe.

Pantone 11-0608 ‘Coconut Milk’ is een melkachtig wit "met een vleugje milde smaak".

Pantone 19-3810 ‘Eclipse’ is een diepe, bijna marineblauwe tint.

Pantone 16-1333 ‘Doe’ is een tawny en tactiele bruin.

Pantone 19-0913 ‘Hot Fudge’ is een klassieke en prachtige bruine tint.

Pantone 13-4403 ‘Silver Birch’ is een natuurlijk grijs dat "de tand des tijds zal doorstaan".