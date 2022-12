Gespot op de catwalk: Viva Magenta, kleur van het jaar 2023

De in het oog springende roodroze kleur Viva Magenta is door kleurenautoriteit Pantone uitgeroepen tot kleur van het jaar 2023.

“Het is een nieuw geanimeerd rood dat zwelgt in pure vreugde, dat aanzet tot experimenteren en zelfexpressie zonder terughoudendheid, een opwindende en grenzeloze tint die zich manifesteert als een opvallend statement. Pantone 18-1750 Viva Magenta verwelkomt iedereen en iedereen met dezelfde levenslust en rebelse geest. Het is een kleur die brutaal is, vol humor en inclusief voor iedereen,” aldus het Amerikaanse kleureninstituut over de tint.

Ter inspiratie wat looks van de catwalk in de trendkleur of kleurvariaties:

Beeld: Off-white AW22 via Catwalkpictures.com

Beeld: Off-white AW22 via Catwalkpictures.com

Pantone’s Colour of the Year, Viva Magenta. Eigendom: Pantone

Beeld: Prabal Gurung SS23 via Catwalkpictures.com

Beeld: Coperni SS23 via Catwalkpictures.com

Beeld: Issey Miyake AW22 via Catwalkpictures.com

Beeld: Blumarine AW22 via Catwalkpictures.com

Beeld: Act n°1 AW22 via Catwalkpictures.com

Beeld: Andrew GN FW21 via Catwalkpictures.com

Beeld: Courreges SS23 via Catwalkpictures.com

Beeld: Issey Miyake SS23 via Catwalkpictures.com

Beeld: Gucci SS23 via Catwalkpictures.com