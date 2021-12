Gespot op de catwalk: Very Peri, Pantone’s kleur van 2022

Very Peri is door kleureninstituut Pantone uitgeroepen tot de kleur van het jaar 2022. De paarse kleur zal volgens Pantone inventiviteit en creativiteit aanmoedigen. De kleur is echter ook al te spotten in meerdere collecties van ontwerpers.

De kleur is volgens het kleureninstituut ‘een nieuw perspectief van de vertrouwde en geliefde blauw-familie met een ondertoon van violet rood’. De paarse tint is dan ook niet te verwarren met de eerdere paarsen kleuren van het jaar zoals Ultra Violet (2018) en Iris (2008). Hieronder is de tint te zien.

Pantone

Calvin Luo FW21, via Catwalkpictures.com

Laura Biagiotti FW21, via Catwalkpictures.com

Isabel Marant FW16, via Catwalkpictures.com

Tory Burch FW21, via Catwalkpictures.com

Saint Laurent FW21 via Catwalkpictures.com

Undercover FW21, via Catwalkpictures.com

Diverse modehuizen hebben de tint, of iets wat er heel dichtbij ligt, al gebruikt in hun collecties. Zo is er Tory Burch, Saint Laurent, Calvin Luo, Laura Biagiotti en Undercover. Zelfs in 2016 was de tint al te zien in een show van Moschino.