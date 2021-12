Pantone roept Very Peri uit tot kleur van het jaar 2022

Het is weer zover: Amerikaans kleureninstituut Pantone heeft de kleur voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Volgens het instituut zal de kleur Very Peri, een paarse tint, volgend jaar de boventoon voeren, zo blijkt uit een persbericht.

De kleur is een nieuwe kleur voor Pantone en heeft naam Very Peri gekregen en het nummer 17-3938. “Een nieuwe kleur wiens aanwezigheid persoonlijke inventiviteit en creativiteit aanmoedigt,” aldus het bericht. Pantone omschrijft de kleur als een symbool van de tijdsgeest en de transitie die men massaal doormaakt. “Terwijl we in een wereld van ongeziene verandering leven, brengt de selectie van Very Peri een nieuw perspectief van de vertrouwde en geliefde blauw-familie, met alle kwaliteiten van blauw, maar door de violet rode ondertoon laat Very peri een vrolijke houding en dynamische aanwezigheid zien die moedige creativiteit en fantastierijke expressie aanmoedigen,” aldus Leatrice Eiseman, uitvoerend directie bij Pantone.

De kleur toont volgens het kleureninstituut ‘een zorgeloos zelfvertrouwen en gedurfde nieuwsgierigheid die de creatieve geest animeert’. De kleur moet consumenten helpen om een ‘veranderd landschap aan mogelijkheden te omarmen en de ogen te open voor een nieuwe visie terwijl men hun leven herschrijft’.

Very Peri Pantone’s kleur van het jaar 2022

Al 23 jaar roept Pantone een kleur van het jaar uit. Deze wordt gekozen na extensief onderzoek en uitgebreide analyse van wat speelt in de wereld. Voor het jaar 2021 koos het kleureninstituut niet één, maar twee kleuren: Illuminating (een geel tint) en Ultimate Grey. Het was de tweede keer in de geschiedenis van Pantone’s kleur van het jaar dat twee kleuren werden gekozen. Het gebeurde eerder ook al in 2016 met Rose Quartz en Serenity.

De kleur paars is al eerder uitgeroepen tot kleur van het jaar, maar altijd in een net andere tin. Ultra Violet, een blauwpaarse tint die staat voor ‘originaliteit, vindingrijkheid en visionair denken’ was al de kleur van 2018. In 2014 werd Radiant Orchid uitgeroepen tot kleur van het jaar. Dit was een ‘betoverende harmonie van fuchsia, paarse en roze ondertonen’. 2008 was de kleur van Blue Iris. “Door de stabiele en kalmerende aspecten van blauw te combineren met de mystieke en spirituele kwaliteiten van paars, vervult ‘Blue Iris’ de behoefte aan geruststelling in een complexe wereld, terwijl het een vleugje mysterie en opwinding toevoegt.”

