Gespot op de catwalk: WGSN en Coloro’s belangrijkste kleuren voor SS25

Als onderdeel van hun tweejaarlijkse webinar onthulden WGSN en Coloro de vijf trendkleuren die naar verwachting de toon zetten tijdens het SS25-seizoen. Iedere kleur werd geselecteerd op hun eigenschap om een gevoel van geruststelling over te brengen in een tijd waarin grote onzekerheid en wereldwijde veranderingen gaande zijn, aldus de trend autoriteiten, terwijl ze ook een ‘verschuiving naar strategische verbeelding’ weerspiegelen’.

Om inspiratie op te doen verzamelde FashionUnited een aantal looks van recente catwalkcollecties in de door WGSN en Coloro geselecteerde kleuren.

Future Dusk

Future Dusk' kwam als beste uit de bus als Kleur van het Jaar voor 2025. De kleur wordt gepresenteerd als ‘betrouwbaar blauw’ en is de hoofdkleur bij WGSN. Urangoo Samba zei tijdens de webinar dat de tint ‘een gevoel van vertrouwen en stabiliteit’ geeft, terwijl het ‘de creatieve producten’ bevordert. Volgens Samba hield de keuze voor deze tint verband met de prognose van de autoriteit dat donkere tinten in populariteit zouden toenemen.

Future Dusk was al te zien in talrijke varianten als onderdeel van in recente designercollecties, waarvan er veel konden worden gekoppeld aan WGSN's idee dat de kleur sterk verbonden is met de huidige fascinatie voor het tweede ruimtetijdperk. In Alberta Ferretti's '24 Resort, bijvoorbeeld, werd de tint gebruikt in combinatie met contrasterende materialen die samen een jurk met capuchon vormden, wat doet denken aan sci-fi kleding. Bovendien: bij Saint Laurents SS23-show was de kleur aanwezig in een wijd uitwaaierende leren jas die resulteerde in een gemoderniseerde kijk op de Matrix.

Images (from left to right): Alberta Ferretti Resort 24, Dior FW23, Saint Laurent SS23. Credit: Spotlight Launchmetrics

Foto’s (van links naar rechts): Dundas FW23, Keisukeyoshida FW23, M Rof FW23. Credit: Spotlight Launchmetrics

Transcendent Pink

Transcendent Pink is veelzijdig en geschikt voor mensen van alle geslachten en demografische groepen, waardoor het een "commercieel betrouwbare" keuze is, aldus Caroline Guilbert, creative content lead bij Coloro. In tegenstelling tot andere roze tinten die de laatste tijd populair zijn - zoals die van Barbie's hot pink - heeft deze kleur een subtielere tint die aards oogt en daardoor een gevoel van stabiliteit uitstraalt, zoals Guilbert vertelde.

De afgelopen seizoenen kozen veel ontwerpers ervoor om de vloeiende tint te gebruiken voor avondkleding en zagen het verwerkt in slanke jurken, zware versieringen en vloeiende jurken. Zo zette een doorzichtige jurk met cowl halslijn en met kristallen kralen op Versace’s FW23, tijdens de show van de Zimmerman, de toon in een opvallende jurk met ruches die over het lichaam liepen. Andere ontwerpers maakten echter gelegenheid om dit roze in een ander licht te laten zien, door het te verwerken in bovenkleding, zoals ski-jassen en gebreide kleding. Een blik in MaxMara's collectie verscheen de tint in een outfit van top tot teen, met grove breisels onder een volumineuze jas.

Foto’s (van links naar rechts): Alberta Ferretti Resort 2024, Victoria Beckham Resort 2024, Versace Fall/Winter 2023. Credit: Spotlight Launchmetrics

Foto’s (van links naar rechts): Versace Fall/Winter 2023, MaxMara Fall/Winter 2023, Zimmermann Fall/Winter 2023. Credit: Spotlight Launchmetrics

Aquatic Awe

Deze kleurtoon heeft een tweeledig karakter en belichaamt elementen van zowel de natuurlijke wereld en het virtuele rijk. Aquatic Awe haalt inspiratie uit het zeeleven en zijn ecosystemen, terwijl het ook de groeiende trend van meeslepende virtuele werelden raadpleegt. Deze unieke combinatie slaat een brug tussen fantasie en werkelijkheid, zoals Samba opmerkte, die de toon als een van haar persoonlijke favorieten voor 2025 uitriep.

Ontwerpers die Aquatic Awe in hun collecties verwerkten, lieten net als de tweeledigheid ervan verschillende resultaten zien, waarbij de kleur verscheen in streetwear, maar ook in avondkleding en meer experimentele prêt-à-porter. Terwijl Aitorgoikoetxea de aqua-achtige tint in een vest van netstof verwerkte, nam Speed een alternatief voor het pak, met een fluwelen rok en blazer waarin de kleur in een ombre print was verwerkt. Victoria Tomas, daarentegen, presenteerde een update voor streetwear, waarbij de tint werd gebruikt in een metallic doorschijnend materiaal voor een transparante combinatie.

Foto’s (van links naar rechts: Lanvin FW23, Speed SS24, Victoria Beckham FW23. Credit: Spotlight Launchmetrics

Foto’s (van links naar rechts): Balmain FW23, Victoria Tomas FW23, Aitorgoikoetxea FW23. Credit: Spotlight Launchmetrics

Sunset Coral

Deze nieuwe kijk op koraal lijkt te dienen als een remedie voor de fixatie van de samenleving op productiviteit en, ondanks het levendige uiterlijk, het aanmoedigen om momenten van luiheid en ontspanning te omarmen, aldus Coloro's Guilbert. Daarnaast besprak de kleurexpert het idee van "bewust hedonisme" dat geassocieerd wordt met Sunset Coral, omdat het een verband wil leggen tussen zinvolle verbinding tussen momenten van verwennerij en een groter gevoel van zingeving. Net als een adembenemende zonsondergang belichaamt deze kleur zowel vreugde als betekenis.

Koraal is een vast onderdeel geweest van de afgelopen modeseizoenen, deze frisse uitvoering van de tint biedt een gedurfdere kijk op het meestal ingetogen pigment. Dit was ook te zien op de catwalk gedurende het seizoen 2023, waar gedurfde vormen en experimentele silhouetten de toon zetten. Voor haar eigen FW23-collectie nam Act N.21 de kleur over in een visstaartjurk waarvan de halslijn opbloeide tot een overdreven pluizige wolk. Palmer Harding speelde met het silhouet als geheel, zoals te zien was in een jurk die op verschillende plaatsen was samengevouwen en gestrikt tot een asymmetrische zoom.

Foto’s: Gabriela Hearst FW23, Act N.21 FW23, Rojas SS23. Credit: Spotlight Launchmetrics

Foto’s: Yuzefi SS23, Christopher Kane FW23, Palmer Harding SS23. Credit: Spotlight Launchmetrics

Ray Flower

Wanneer we over Ray Flower praten, haalt Coloro het werk aan van multidisciplinair ontwerper Jess Redgrave - die met zonnebloemen werkt om natuurlijke kleurstoffen te maken - als inspiratiebron voor deze levendige gele tint.Ray Flower werd door Samda omschreven als ‘inherent optimistisch en rustgevend’, en refereerde aan de groeiende trend naar radicalere duurzaamheid, waarbij het milieu wordt gezien als een gewaardeerde stakeholder in ontwerp en productie.

De gewaagde tint werd op een even gewaagde manier gebruikt voor zijn verschijning in designercollecties, waar het een verrassende veelzijdigheid had en vele toepassingen. Voor Ferragamo en OffWhite verscheen het geel in de vorm van bovenkleding, in eigentijdse regenjassen en parka-broek combinaties. In een opmerkelijk contrast presenteerden Jil Sander en Dundas de tint in rode-carpet-klare avondkleding, in een gestructureerde zwierige rok of in een zijdeachtige vloeiende maxi-jurk.

Foto’s (van links naar rechts): Christopher John Rogers Resort 2024, Dundas FW23, OffWhite FW23. Credit: Spotlight Launchmetrics

Foto’s (van links naar rechts): Ferragamo FW23, Jil Sander FW23, GCDS FW23. Credit: Spotlight Launchmetrics

AChtergrond informatie: Het voorspellen van kleurentrends is het voorspellen van de toekomstige populariteit van van specifieke kleuren door onder andere culturele trends, sociale bewegingen en designinvloeden te analyseren. Bedrijven zoals WGSN en haar zusterbedrijf, Coloro, gebruiken hun expertise en kennis van de industrie om huidige trends, consumentengedrag en opkomende stijlen te onderzoeken. Zo voorspellen ze de kleuren waar de komende jaren vraag naar zal zijn voor klanten, en/of ontwerpers, fabrikanten en detailhandelaren, om de curve voor te blijven.

Dit artikel is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Jule Scott, Rachel Douglass en Esmée Blaazer.