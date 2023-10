Gespot op de catwalk: WGSN en Coloro’s modekleuren voor herfst/winter 2025/2026

Kleureninstituten WGSN en Coloro hebben de trendkleuren voor herfst/winter 2025/2026 onthuld. ‘Versnelling’ is volgens de twee het overkoepelend thema voor de kleurenvoorspelling, zo is te lezen in het persbericht dat eerder deze maand werd gepubliceerd.

“Terwijl de klimaatcrisis chaos en vreemde voortekenen van achteruitgang met zich meebrengt (oranje luchten, groene oceanen), zullen we zowel positieve als negatieve versnelling van de verandering zien. Urgentie, reparatie en geruststelling zullen in deze nieuwe realiteit noodzakelijk zijn en dat wordt gereflecteerd in het kleurenpalet voor herfst/winter 25/26,” zo klinkt het.

Banner Key Colours AW25/26 WGSN and Coloro Credits: WGSN

De ‘key colours’ voor FW 25/26 zijn Celestial Yellow, Cherry Lacquer, Retro Blue, Neon Flare en Future Dusk (laatstgenoemde werd eerder uitgeroepen tot ‘kleur van het jaar 2025’ ).

Ter inspiratie een aantal catwalklooks per trendkleur.

Celestial Yellow- 048-90-17

De heldere lichtgele tint ‘Celestial Yellow’ wordt door de trendforecastingbureau's omschreven als ‘een stralende, multi-zintuigelijk kleur die zowel herstellend als surrealistisch aanvoelt’. “De gele trendkleur roept associaties op met de natuurlijke hemellichamen zoals de maan, de sterren en de zon, en symboliseert de menselijke zoektocht naar geruststelling, begeleiding en een gevoel van verbondenheid,” zo schrijven WGSN en Coloro in het persbericht. “In tijden van onzekerheid wenden mensen zich tot spirituele en kosmische overwegingen zoals spiritualiteit, astrologie en astronomie om betekenis en richting te vinden.”

Celestial Yellow- 048-90-17 Key colours AW 25/26 WGSN Coloro Credits: WGSN

Lichtgele tinten zijn door Lie, Pedro Del Hierro, Versace, Philosophy di Lorenzo Serafini gebruikt in de lente/zomer 2024 ready to wear collecties.

Lie SS24 Ready to Wear + Pedro Del Hierro SS24 Ready to wear (c)Launchmetrics/spotlight

Coperni Off Season 2023, Resort Women + Amlul SS23 Ready to Wear (c)Launchmetrics/spotlight

Lùchen FW23 Haute Couture + Jil Sander Off Season 2024 Resort Women (c)Launchmetrics/spotlight

Versace SS24 Ready to Wear Credits: (c)Launchmetrics/spotlight

Versace SS24 Credits: (c)Launchmetrics/spotlight

Cherry Lacquer- 159-23-15

Cherry Lacquer is net als Future Dusk een donkere, mysterieuze kleur met luxe uitstraling, zo schrijven de kleurinstituten. Waar Future Dusk zich in het spectrum tussen blauw en paars bevindt, is dit een mix van zwart en rood. Het laat zich nog het best omschrijven als een dieprode tint, ergens tussen bordeaux en kersenrood.

In het persbericht beschrijven de instituten hoe Cherry Lacquer past bij de gevoelens van boosheid en onzekerheid die veel mensen tegenwoordig ervaren. De kleur staat volgens hen symbool voor verzet en opstandigheid, wat betekent dat het geassocieerd wordt met de wens om tegen bestaande regels en verwachtingen in te gaan.

Tegelijkertijd heeft deze dieprode kleur ook iets verleidelijks, iets wat mensen aantrekt en wat hun diepste verlangens en verboden genoegens aanspreekt. Dit betekent dat het een gevoel van opwindende ontsnapping en empowerment kan bieden.

Cherry Lacquer- 159-23-15 Key Colours A/W 25/26 WGSN Coloro Credits: WGSN

Op de catwalk spotten we soortgelijke kleurtinten in dromerige haute couture jurken van Zuhair Murad. Gucci, Versace, Prada en Bottega Veneta tonen hoe de kleur in confectie is toe te passen. Zoals je kunt zien, leent de kleur zich volgens ontwerpers en modehuizen goed voor (lak)leren kledingstukken.

Zuhair Murad 2x (c)Launchmetrics/spotlight

Sergio Hudson + University of Westminster MA Spring Summer 2024 menswear 2x (c)Launchmetrics/spotlight

Gucci SS24 Ready to Wear 3x (c)Launchmetrics/spotlight

Versace SS24 Ready to Wear + Bottega Veneta SS24 Ready to Wear (c)Launchmetrics/spotlight

Prada SS24 Ready to Wear Credits: (c)Launchmetrics/spotlight

Retro Blue- 100-64-14

Retro Blue lijkt ontworpen te zijn om een gevoel van warmte en blijdschap op te roepen. De ‘analoge’ kleurtint doet denken aan het verleden. Het idee is dat in tijden van onzekerheid mensen vaak troost en geruststelling vinden in dingen die vertrouwd aanvoelen en hen een gevoel van stabiliteit en veiligheid geven. Retro Blue speelt dus in op nostalgie. De kleur kan volgens WGSN en Coloro een speciale aantrekkingskracht hebben op de Generatie Z.

Retro Blue- 100-64-14 Key Colour AW 25/26 WGSN Coloro Credits: WGSN

Op de catwalk zien we de kleur terug bij Emporio Armani, Irensense en Zuhair Murad.

Irensense SS24 Ready to Wear + Emporio Armani SS24 Ready to Wear (c)Launchmetrics/spotlight

Emporio Armani SS24 Ready to Wear 2x (c)Launchmetrics/spotlight

Zuhair Murad SS24 Ready to Wear Credits: (c)Launchmetrics/spotlight

Neon Flare- 014-68-51

Deze intense, felle neon kleur staat in verband met de tijdgeest van toenemende zorgen over klimaatverandering en de impact ervan op de planeet, zo schrijven WGSN en Coloro. “Deze op kunstmatige intelligentie (AI) kleur heeft een stimulerend en activerend effect, wat een gevoel van collectieve urgentie voedt voor het vinden van oplossingen voor complexe problemen.”

Neon Flare- 014-68-51 WGSN Coloro Credits: WGSN

We zien de koraal-knalkleur terug in ontwerpen van onder meer Viktor & Rolf, Valentino, Imane Ayissi, Sergio Hudson, Mark Fast en Pedro Del Hierro. Showstoppers uit haute couture en ready to wear:

Viktor&Rolf FW23 - Haute Couture 2x (c)Launchmetrics/spotlight

Valentino FW23 - Haute Couture & Imane Ayissi FW23 Haute Couture (c)Launchmetrics/spotlight

Sergio Hudson FW23 Ready to Wear & Mark Fast SS24 Ready to Wear (c)Launchmetrics/spotlight

Pedro del Hierro FW23 Ready to Wear 2x (c)Launchmetrics/spotlight

Future Dusk- 129-35-18

WGSN en Coloro denken dat dit de tijd van vernieuwing en verandering zal zijn, waarin er kansen zijn om nieuwe oplossingen te bedenken voor de ('economische en ecologische') problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. “Future Dusk vertegenwoordigt de combinatie van duisternis en hoop, en suggereert dat ondanks de uitdagingen die er zijn, er altijd ruimte is voor verbeelding en optimisme voor de toekomst,” zo klinkt het. De blauwpaarse kleurtint heeft volgens de instituten eveneens een hemels en futuristisch karakter.

Future Dusk- 129-35-18 Key Colours AW25/26 WGSN Coloro Credits: WGSN

Future Dusk en soortgelijke kleurtinten zien we terug op de catwalk in uiteenlopende creaties: casual outfits van Lemaire tot sexy uitgaanskleding van Tom Ford en Laquan Smith.

Tom Ford SS24 Ready to Wear + Gabriela Hearst SS24 Ready to Wear (c)Launchmetrics/spotlight

Laquan Smith SS24 Ready to Wear 2x (c)Launchmetrics/spotlight

Lemair SS24 Menswear 2x (c)Launchmetrics/spotlight