Giorgio Armani bekritiseert Paris Couture

De beroemde Italiaanse ontwerper Giorgio Armani heeft zijn bedenkingen geuit over de toekomst van zijn betrokkenheid bij de haute couture modeweek in Parijs. Tijdens de presentatie van zijn Giorgio Armani Privé-lijn op het Parijse evenement uitte Armani volgens de Italiaanse krant La Republicca zijn twijfels en onzekerheden en suggereerde hij dat in Milaan blijven en van daaruit zijn visie overbrengen een gunstigere optie zou kunnen zijn.

Armani's opmerkingen weerspiegelen zijn ontevredenheid over de huidige staat van de haute couture in Parijs. "Ik kijk om me heen en ik heb de indruk dat het steeds moeilijker wordt om een onderscheid te maken tussen haute couture en prêt-à-porter, omdat het eerste steeds normaler wordt en het tweede altijd verhevener. In hemelsnaam, zelfs mijn prêt-à-porter is 'high', maar ik slaag er toch in om het aanbod te kalibreren met lijnen van verschillende niveaus. Mijn couture is ontworpen voor een vrouw die zich op een andere, exclusieve manier wil kleden. Uniek. Ze wil stukken die je niet in de winkel vindt: Ik denk aan Yves Saint Laurent en hoe hij hele garderobes creëerde voor zijn high society vrienden."

Vervagende grenzen tussen prêt-à-porter en haute couture

Armani wijst op het vervagende onderscheid tussen haute couture en prêt-à-porter . Beide categorieën lijken volgens hem samen te vallen. Terwijl Armani's prêt-à-porter lijn een niveau van verfijning behoudt, gelooft hij dat zijn couture stukken ontworpen zijn voor vrouwen die op zoek zijn naar exclusiviteit en unieke kleding in vakmanschap en luxe die niet in het rek gekocht kan worden.

"Voor mij is high fashion dat van honderden pailletten die op een vierkante centimeter stof zijn genaaid. Ik vraag me af of, gezien alle moeite die we doen en gezien hoe Parijs is geworden, het misschien niet beter is om thuis in Milaan te blijven en mijn visie van daaruit te vertellen."

Armani Privé HC F23 025. Credits: Spotlight Launchmetrics

Armani overweegt de mogelijkheid om zijn collectie in Milaan te showen en noemt daarbij het gemak van het niet hoeven vervoeren van kleding en personeel. Hij noemt Palazzo Orsini, een prachtig 18e-eeuws gebouw, dat dient als ideale locatie voor zijn modeshows en dat momenteel open is voor publiek tijdens de designweek.

Armani Privé HC F23 067. Credits: Spotlight Launchmetrics

De nieuwste haute couturecollectie van Armani is een fascinerende reis van west naar oost, waarbij inspiratie wordt geput uit de verfijnde stijlen van de oosterse cultuur. De 66 looks, waaronder een rode bruidsjurk als finale, worden gekenmerkt door strakke lijnen en sierlijke vloeiendheid.

Armani Privé HC F23 009. Credits: Spotlight Launchmetrics

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.