Giorgio Armani gaat Privé-collectie seizoenloos presenteren

Giorgio Armani schuift de presentatie van de Armani Privé collectie op naar januari 2021. Opvallend genoeg kondigt de ontwerper ook aan dat de collectiepresentatie niet langer aan de seizoenen gebonden is. Tijdens het evenement zullen zowel zomer- als winterstukken worden gepresenteerd, aldus WWD.

Armani schudde enkele weken geleden de modewereld al op toen hij in een open brief aan WWD stelde zijn collectie een seizoen op te schuiven. Hij riep de mode industrie op om deze tijd aan te pakken om het systeem te veranderen.

Armani’s Privé-lijn werd normaal gesproken tijdens de couture-week in Parijs geshowd, maar daar zit het merk nu van af. De collectie wordt getoond in het hoofdkantoor van het modehuis in Milaan. Emporio Armani presenteert zijn reguliere collectie in september via het digitale platform van Milan Fashion Week. De organisatie achter de modeweek, Camera Nazionale della Moda, kondigde eerder deze week aan een digitale modeweek op te zetten genaamd Milano Digital Fashion Week.