Grace Wales Bonner wint BFC/GQ Fashion Fund Award

Grace Wales Bonner wint dit jaar de BFC/GQ Fashion Fund Award. Dat maakt de organisatie bekend met een persbericht. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de British Fashion Council (BFC) en tijdschrift GQ.

De ontwerper, bekend van haar gelijknamige merk Wales Bonner, ontvangt met de winst een geldprijs van 100,000 pond, een eenjarig mentorprogramma en pro bono juridische diensten.

Adam Baidawi, hoofd redactionele inhoud van British GQ en plaatsvervangend wereldwijd redactiedirecteur van GQ, verwijst naar de winnaar als een “opwindend talent met een haarscherpe visie”. “[Wales Bonner] herontwerpt het begrip van wat een luxe modehuis is - en voor wie luxe is. Ze is de totale belichaming van moderne creativiteit: ambitieus, samenwerkend en wereldwijd. We hebben [Wales Bonner] geëerd tijdens GQ's Global Creativity Awards eerder dit jaar en we zijn er trots op dat we opnieuw kunnen erkennen, ondersteunen en vieren wat zij en haar team aan het opbouwen zijn."

Wales Bonner zelf zegt in het persbericht over haar winst: "De toekenning van het BFC/GQ Designer Fashion Fund is een geweldige bevestiging voor mijzelf en mijn team terwijl we verder gaan op onze reis. Het ontvangen van dit soort steun is heel belangrijk voor ons als onafhankelijk merk.”

Op de shortlist van dit jaar stonden onder andere AGR, Bianca Saunders, Bleue Burnham en Paria /Farzaneh. Zij krijgen de kans om deel te nemen aan een mentorprogramma via het Designer Initiatives team van de BFC, met toegang tot experts uit de industrie en het bedrijfsleven en pro bono juridische diensten.

Eerdere winnaars van het BFC/GQ Designer Menswear Fund zijn Nicholas Daley (2022) en Ahluwalia (2021).