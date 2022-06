Nicholas Daley wint BFC/GQ Designer Fashion Fund

Nicholas Daley, de oprichter van het gelijknamige modelabel, is de winnaar van het BFC/GQ Designer Fashion Fund, zo is te lezen in een persbericht van de organisatie. De prijs wordt uitgereikt door het British Fashion Council (BFC) en tijdschrift GQ, en stond voorheen bekend als het BFC/GQ Designer Fashion Fund.

Caroline Rush CBE, directeur van het British Fashion Council en tevens juryvoorzitter, roemt Daley in het persbericht om zijn ‘vooruitstrevende aanpak’. “Nicholas Daley is een mannenmerk dat de wisselwerking tussen mode, muziek en kunst op nieuwe en opwindende manieren verkent.” Dat erkent ook Adam Baidawi, hoofd van de redactie bij GQ: “Nicholas heeft een gave voor curatie. Hij creëert een werkelijk modern merk door het samenbrengen van een diverse verzameling partners en influencers.” Daley staat bekend om zijn samenwerkingen met andere modemerken en retailers, zoals Fred Perry en Selfridges, evenals muzikanten.

Daley ontvangt een prijs van 150 duizend pond, mag twaalf maanden lang deelnemen aan een hoogwaardig zakelijk mentorprogramma en kan gebruik maken van juridisch advies van Sheridans, zo staat in het persbericht. Daley zelf is ‘zeer vereerd’ de award te ontvangen, zo zegt hij. “De financiering en het mentorprogramma zullen me ondersteunen in het laten groeien van mijn merk in de toekomst.”