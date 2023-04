Greenwashing: Britse marktwaakhond CMA over hoe het Verenigd Koninkrijk het tegen gaat

Greenwashing in de modewereld is een van de meest besproken onderwerpen van dit moment. Vage beweringen als "duurzaam", "groen", "eco" en "milieuvriendelijk" worden steeds kritischer bekeken door het winkelend publiek dat op zoek is naar transparantere manieren om op een meer verantwoorde manier te kopen.

Naarmate de vraag van de consument naar minder milieubelastende kleding toeneemt, neemt ook de druk toe van regelgevende instanties die nieuwe richtlijnen opstellen voor de manier waarop merken hun duurzaamheidsinspanningen moeten communiceren en strengere straffen opleggen aan wie zich niet aan de regels houdt.

Afgelopen zomer haalden de Britse modegiganten Asos, Boohoo en Asda de krantenkoppen toen zij werden onderzocht door de Britse consumentenautoriteit (CMA), die zei dat zij "tot op de bodem wilde uitzoeken" of de drie bedrijven "klanten misleiden" over de duurzaamheid van hun producten.

De stap van de Competition and Markets Authority (CMA) kwam amper 10 maanden nadat de waakhond The Green Claims Code had gepubliceerd, een nieuwe reeks richtlijnen die merken tonen hoe ze greenwashing kunnen vermijden door hun groene referenties op een eerlijke en accurate manier te communiceren om het winkelend publiek niet te misleiden.

Negen maanden na de start van het lopende onderzoek blijft het complexe onderwerp 'greenwashing' een belangrijk onderwerp in de nieuwscycli van de modewereld, en een onderwerp dat zal blijven evolueren naarmate regelgevers en wetgevers meer macht zoeken om de sector effectief op te schonen.

In een interview met FashionUnited sprak Cecilia Parker Aranha, directeur consumentenbescherming bij de CMA, over het lopende onderzoek van de waakhond, advies over hoe je als merk greenwashing kunt vermijden en hoe de toekomst van greenwashing in de modewereld eruit zou kunnen zien.

Kunt u iets vertellen over wat de Green Claims Code is en waarom deze zo belangrijk is?

Aranha: De Green Claims Code is een leidraad die de CMA eind 2021 heeft ontwikkeld. Het idee is dat het consumentenrecht in het Verenigd Koninkrijk - dus de regels die alle bedrijven zouden moeten volgen - wordt geïnterpreteerd, zodat bedrijven gemakkelijker kunnen begrijpen hoe ze milieuclaims kunnen maken en hoe ze kunnen voorkomen dat ze de wetgeving overtreden.

Het doel van de code was om drie dingen te bereiken: Eén: ervoor zorgen dat de consumenten worden beschermd en de juiste informatie krijgen over de producten die zij kopen. Twee: ervoor zorgen dat bedrijven die zich echt op duurzaamheid richten het vertrouwen hebben om hun verhaal te doen zonder bang te hoeven zijn dat ze van greenwashing worden beschuldigd. En drie: Om ervoor te zorgen dat bedrijven die zich niet zo op duurzaamheid richten, maar wel aan greenwashing doen, geen oneerlijk voordeel krijgen ten opzichte van bedrijven die het wel goed doen.

Zijn er, nu de Green Claims Code bijna een jaar van kracht is, interessante bevindingen/inzichten die u kunt delen?

Toen we naar de mode-industrie gingen kijken, begonnen we met een compliance onderzoek, dus we bekeken in feite veel modebedrijven in de hele sector om een beeld te krijgen van wat er precies gebeurde.

Wat ons meteen opviel was dat veel bedrijven weliswaar milieuclaims maken, maar dat het lastig is om te weten of die waar zijn of niet, totdat je erachter gaat graven. We zagen bijvoorbeeld dat veel bedrijven vage beweringen deden en daarom door klanten verkeerd zouden kunnen worden begrepen, tenzij ze zelf op onderzoek uitgaan om te begrijpen wat ermee wordt bedoeld. Dat probleem was wijdverbreid.

Iets anders wat ons opviel was dat greenwashing vaak onbedoeld door bedrijven wordt gedaan. Hoewel er zeker merken en winkeliers zijn die opzettelijk aan greenwashing doen, zijn er ook veel die denken dat ze het beste doen, maar het niet helemaal goed doen. Wat we dus proberen te doen met onze richtlijnen, met ons handhavingswerk en met onze andere afspraken met de sector, is ervoor te zorgen dat bedrijven precies weten wat er van hen wordt verwacht, zodat ze verandering kunnen stimuleren en consumenten met een gerust hart kunnen vertrouwen op de beweringen die ze doen.

Over onbedoelde greenwashing gesproken, ziet u veelvoorkomende fouten die modebedrijven maken en heeft u misschien advies over hoe ze die kunnen vermijden?

Ik denk aan twee dingen: Het eerste is dat bedrijven niet altijd beginnen met het bewijs. In plaats daarvan denken ze: "Wat kunnen we over dit product zeggen dat het groen is?" zonder dat ze de feiten hebben om dat te staven. In de eerste plaats is het belangrijk om over degelijk bewijsmateriaal te beschikken zodat mensen alles wat ze over hun producten zeggen, kunnen verifiëren.

Ten tweede zien we dat veel bedrijven een bewering doen over een bepaald aspect van hun product, terwijl de schade die dat product veroorzaakt, of het milieueffect van dat product, heel groot kan zijn, maar misschien geen verband houdt met datgene waar je de aandacht op vestigt.

Bedrijven moeten zich dus meer bewust zijn van de manier waarop consumenten hun uitspraken zullen interpreteren. Als een bedrijf bijvoorbeeld tegen consumenten zegt dat een product is gemaakt van gerecyclede vezels, gaan consumenten er dan vanuit dat dat een goede milieukeuze is? Wij zien dat veel bedrijven dergelijke beweringen doen terwijl het product waarover zij het hebben in feite een vrij laag percentage gerecycleerde vezels bevat. Het is echt belangrijk om na te denken over de taal die wordt gebruikt om dat product te beschrijven.

Een ander punt is dat een product misschien van de andere kant van de wereld wordt vervoerd, dat er giftige kleurstoffen worden gebruikt, dat het andere milieueffecten heeft waar de consument misschien geen weet van heeft. Bedrijven moeten nauwkeurig en duidelijk zijn over wat ze zeggen - als je een product maakt met 20 procent gerecyclede materialen, vertel de consument dan dat dat is wat je doet in plaats van een meer algemene bewering dat het gewoon 'gerecycled' is.

Maar denk ook aan de bredere implicaties en wat consumenten zouden kunnen begrijpen. Dat is lastig voor kleinere bedrijven, want die hebben natuurlijk geen groot onderzoeksbudget om uit te zoeken wat de consument denkt. Maar ik vermoed dat veel bedrijven verrast zullen zijn over hoe consumenten de beweringen die ze doen interpreteren en als die beweringen niet volledig en nauwkeurig zijn, ontstaan er problemen.