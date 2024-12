Guess houdt modeshow op 3.000 meter hoogte

Mode- en lifestylemerk Guess onthulde haar winterse skicapsulecollectie met een modeshow op grote hoogte in het onlangs heropende Glacier 3000, een skiresort in Zwitserland. Tijdens de show presenteerden meer dan 20 modellen de Guess skiwearcollectie terwijl ze over de iconische Peak Walk liepen, de enige hangbrug ter wereld die twee bergtoppen verbindt op een hoogte van 3.000 meter.

Het evenement, dit jaar 'Winter Project' genoemd door het merk, benadrukte ook de rol van Guess als belangrijke partner van Glacier 3000, met opvallende, in de huisstijl uitgevoerde buitenmeubelen en exclusieve fotomomenten voor bezoekers van de alpine bestemming.

Deze actie volgt op de overnames van Guess vorig jaar op prestigieuze skidestinaties zoals Cortina in Italië, Zermatt in Zwitserland en Hochzillertal-Kaltenbach in Oostenrijk, met in de huisstijl uitgevoerde iglo's en buitenruimtes met een ijsbar, versierd met exclusieve Guess ligstoelen en dekens.

Paul Marciano, medeoprichter en chief creative officer van Guess? Inc., zei in een verklaring: "We zijn ongelooflijk enthousiast om terug te keren naar de Alpen met het Guess Winter Project. Het succes van het project van vorig jaar inspireerde ons om dit momentum voort te zetten. Een echte primeur in de branche, de modeshow op Glacier 3000 was een ongelooflijke prestatie en bood een fantastische setting voor de promotie van de nieuwe skicapsule."

De collectie zelf toonde Guess' eigentijdse mix van high-performance skiwear en accessoires, evenals een zorgvuldig samengestelde selectie van haar herfst/winter statement items van imitatiebont en bovenkleding.

Hoogtepunten waren onder meer felroze en mintgroene skipakken, jumpsuits versierd met strass-steentjes, Fair Isle-print breiwerk en waterdichte en winddichte skiwear versierd met het Guess winterpioen monogrammotief, naast chunky skischoenen en oversized oorwarmers. Voor mannen waren er Noorse wollen mix breisels, ski-jassen en bijpassende broeken in neutrale tinten, gebreide mutsen en imitatiebont trapper hoeden.

De Guess winter skicapsule is deze maand verkrijgbaar op Guess.com, in geselecteerde winkels en speciale pop-upstores.

Guess ‘Winter Project’ catwalkshow op Glacier 3000 Credits: Guess

Guess ‘Winter Project’ catwalkshow op Glacier 3000 Credits: Guess

Guess ‘Winter Project’ catwalkshow op Glacier 3000 Credits: Guess

Guess ‘Winter Project’ catwalkshow op Glacier 3000 Credits: Guess

Guess ‘Winter Project’ catwalkshow op Glacier 3000 Credits: Guess

Guess ‘Winter Project’ catwalkshow op Glacier 3000 Credits: Guess

Guess ‘Winter Project’ catwalkshow op Glacier 3000 Credits: Guess