Sneeuwplezier: Modemerk Guess drukt stempel op skibestemmingen

Mode- en lifestylemerk Guess heeft skibestemmingen in Europa ‘overgenomen’ met ‘branded experiences’. Eerder dompelde het merk al luxe beachclubs onder in de Guess-merknaam.

Guess heeft de handen ineengeslagen met brillenpartner Marcolin, parfumproducent Interparfums en horlogepartner Sequel om drie luxe winterwonderland merk ‘takeovers’ te lanceren op de prestigieuze skibestemmingen Cortina in Italië, Zermatt in Zwitserland en Hochzillertal-Kaltenbach in Oostenrijk.

Guess overname in Cortina in Italië Credits: Guess

Guess boutique in Cortina in Italy Credits: Guess

De takeovers, die het hele skiseizoen live zullen zijn, hebben skiliften met Guess logo versierd met het nieuwste pioenroos en sneeuwvlok motief, schommels en een nieuwe boetiek in Dolomieten, Cortina, terwijl er in Matterhorn, Zermatt een unieke Guess iglo en buitenruimte met ijsbar is met exclusieve Guess ligstoelen en winters thema decor, gezellige dekens en geurkaarsen. De Zwitserse overname heeft ook een ijsinstallatie met bevroren Guess kleding, brillen, schoenen, tassen, sieraden, horloges en geuren.

Guess overname in Matterhorn, Zermatt Credits: Guess

In het skigebied Hoch Zillertal-Kaltenbach in Oostenrijk heeft Guess gondels, de Wedelhütte Lodge en het restaurant voorzien van Guess decoraties en woonaccessoires.

Paul Marciano, Chief Creative Officer bij Guess, zei in een verklaring over de ervaringen met het ski-thema: "We zijn absoluut enthousiast over onze merk takeovers in Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Ik vond het echt geweldig om aan dit geweldige decor- en kledingproject te werken, het was zo inspirerend. Deze skigebieden van wereldklasse zijn het toppunt van luxe en exclusiviteit en de perfecte locaties om de glamoureuze sfeer van het merk Guess uit te dragen.

"Elke locatie is samengesteld om een verhoogde en meeslepende merkervaring te creëren die onze aandacht voor hoogwaardige materialen en de zorgvuldige gedachte die wordt besteed aan het ontwerp van elk Guess en Marciano kledingstuk volledig tot uitdrukking brengt."

Guess overname in het skigebied Hoch Zillertal-Kaltenbach in Oostenrijk Credits: Guess

De winter take-over omvat ook een capsulecollectie accessoires die zijn ontworpen "om een vleugje fashion-forward stijl naar de pistes te brengen", waaronder een pochette easy pouch en een eigentijdse hobotas met eco-shearling afwerking gemaakt in Italië, naast nieuwe beanie mutsen van zacht imitatiebont, een wollen fedora muts en een sjaal van alpaca-blend.

Guess overname in het skigebied Hoch Zillertal-Kaltenbach in Oostenrijk Credits: Guess

Guess overname in het skigebied Hoch Zillertal-Kaltenbach in Oostenrijk Credits: Guess