H&M Design Award keert terug

Na een pauze van zes jaar kondigt de Zweedse fast fashion retailer H&M de terugkeer van de H&M Design Award aan - een prestigieuze prijs die opkomend internationaal ontwerptalent op weg moet helpen in de mode-industrie door financiële middelen en intensieve begeleiding te bieden. H&M kondigde de terugkomst aan met een persbericht.

De wedstrijd keert dit najaar terug met een nog internationaler karakter; BA- en MA-studenten van meer dan 60 deelnemende modeopleidingen uit 25 landen kunnen zich aanmelden, waaronder acht nieuwe, zoals Australië, Mexico, Polen, Spanje en Colombia.

De winnaar wordt geselecteerd door een gerenommeerde internationale jury en ontvangt een bedrag van 150.000 euro, alsook een jaar lang op maat gemaakte mentorship op het gebied van onder meer duurzaamheid, circulariteit, productie en marketing. De winnende collectie wordt bovendien geproduceerd en wereldwijd verkocht in geselecteerde H&M-winkels en online. Acht finalisten ontvangen ieder 10.000 euro.

De H&M Design Award richt zich in het bijzonder op jonge ontwerpers die uitblinken in creativiteit, innovatie, vakmanschap en een sterke visie op duurzaamheid en het doorbreken van conventies in de mode-industrie. De laatste winnares die aan die eisen voldeed was de Letlandse Sabine Skarule in 2020. Als kersvers afgestudeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen won zij 50.000 euro voor haar collectie '+371', geïnspireerd op handwerkpraktijken uit haar jeugd. Andere winnaars uit het verleden zijn Richard Quinn, Stefan Cooke en Priya Ahluwalia. Onder de juryleden waren bijvoorbeeld Imran Ahmed (oprichter Business of Fashion) en ontwerpers Olivier Rousteing en Erdem Moralioglu.

Aanmelden voor de H&M Design Award kan vanaf 29 januari 2026 via designaward.hm.com door een digitaal portfolio in te sturen. In oktober worden de twintig semi-finalisten bekendgemaakt.