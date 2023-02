H&M en modehuis Mugler werken samen voor nieuwe designer collab

De designersamenwerkingen van H&M worden voortgezet. De nieuwste naam die toegevoegd wordt aan de lijst is het Franse modehuis Mugler, zo meldt de Zweedse modegigant in een persbericht.

Oprichter Manfred Thierry Mugler overleed begin 2022, hij was op dat moment al twintig jaar niet meer actief bij het modehuis. De collectie voor H&M zal dan ook ontworpen worden door Casey Cadwallader, de creatief directeur van Mugler. Cadwallader ‘zal de unieke en levendige geest van Mugler vangen’ voor de collectie. De H&M x Mugler collectie ligt in de lente van 2023 in de winkels.

Modehuis Mugler staat bekend om de strakke en vrouwelijke vormen in de ontwerpen. Items stralen altijd een flinke dosis vrouwenpower uit.