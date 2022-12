Hema-seksspeeltjes online al uitverkocht

Hema kondigde maandag aan dat het in samenwerking met Easytoys een sexual wellness-lijn, inclusief seksspeeltjes, had opgezet. Het blijkt een schot in de roos want op woensdagmiddag zijn alle seksspeeltjes, met uitzondering van de giftset met meer items dan alleen een speeltje, online uitverkocht.

Sinds begin deze week kunnen consumenten bij Hema terecht voor vibrators, condooms, glijmiddel en massageolie. “Sexueel plezier is onderdeel van je mooi en gezond voelen. Het is iets dat wij bij Hema zien als iets heel gewoons. Daarom past het ook goed bij ons om intieme speeltjes nu op een toegankelijke manier te verkopen,” aldus unitmanager van Hema, Tamara van Geest, destijds in het persbericht.

De nieuwe lijn is naast online ook verkrijgbaar in 285 fysieke filialen van Hema in Nederland. De lijn ligt daar in het Mooi-en-Gezond-schap.