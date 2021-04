Herenmodetrend in Herfst 2021: geel

Herenmode omarmt in najaar 2021 meer verzadigde kleuren. Ontwerpers vestigen de aandacht minder op het traditionele herfstpalet van neutrale- en aardetinten en kiezen daarentegen voor meer opvallende looks zoals rood en geel.

In de collectie van Balenciaga werd geel toegepast in loungekledingstukken zoals T-shirts, joggingbroeken en sweatshirts, terwijl Fendi de kleur gebruikte voor nette items voor overdag zoals broeken, overhemden en jacks. A-Cold-Wall en Etro maakten veelvuldig gebruik van geel in overhemden, truien, loungekleding en accessoires. Prada, Balenciaga en Undercover ontwierpen ieder een gele jas en Dior creëerde een aantal jacks en truien in fel citroengeel.

Dior, A-Cold-Wall, Fall 2021

Terwijl warme kleuren niet nieuw zijn in de herenmode, zien we hoe in de komende collecties verzadigde kleuren vaker gebruikt worden in paletten die een statement maken. De huidige retailcollecties omarmen gedempte versies van warme tinten – bordeauxrood, gebrand oranje, zachtgeel. Volgend seizoen lijken opvallende kleuren een grotere rol spelen.

De gele stijlen waar je op moet letten in Herfst 2021

We verwachten in de aanloop naar Herfst 2021 felle kleuren te zien in de herenmode. Let het komende seizoen op verzadigd gele, evenals rode en blauwe tinten, in effen items en stukken met kleurvlakken en uitgesproken motieven.

Beelden: Pexels, Dior en A-Cold-Wall (Fall 2021) Catwalk Images

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Wendela van den Broek.