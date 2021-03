Herfst/Winter 2021 herenmodetrend: rood

De dominante kleur aankomende herfst is: rood. De kleur werd gebruikt in veel herenmode stijlen op de FW21 catwalkpresentaties, en zorgt voor een gedurfd en opvallend accent in bovenkleding, formele kleding, loungewear en prêt-à-porter categorieën.

Fendi gebruikte de kleur spaarzaam in haar Herfst 2021 herenmode collectie, met alleen een trui en een broek in het rood. Andere ontwerpers, zoals Louis Vuitton en ERL, voegden ook vleugjes rood toe aan hun collecties, door de kleur toe te passen op jassen, shirts, en in het geval van ERL, skischoenen.

Sprekende kleuren zijn niet nieuw voor de mannenmode; eerdere mannenmodecollecties lieten paletten van warme aardetinten zien. De meeste warme kleuren in de huidige retail line-ups zijn bordeauxrood, kastanjebruin, gebrand oranje en soortgelijke tinten. Deze tinten zien we ook terug in de Pantone FW21-kleuren voor de London Fashion Week en New York Fashion Week.

Isabel Marant and Louis Vuitton, Fall 2021

De rode stijlen om naar uit te kijken in Herfst/Winter 2021

Herfst 2021 zal een overschot aan verzadigde kleuren zien - en die zullen niet alleen beperkt zijn tot rood. Verwacht in het komende herfstseizoen felle kleuren in de vorm van effen, colour blocks of patronen op de herenkleding.

Beelden: Unsplash, Isabel Marant en Louis Vuitton (Herfst 2021) Catwalk Pictures

