Herfst 2025 staat voor Gen Z in het teken van thrift & vintage, zegt Pinterest

Tweedehands en vintage kleding zijn populairder dan ooit op Pinterest. Dat blijkt uit nieuwe data van het platform over de periode april tot en met juni 2025. Vooral Generatie Z (18-24 jaar), die inmiddels meer dan de helft van de Pinterest-gebruikers vormt, drijft deze trend.

Zoekopdrachten naar “vintage fall aesthetic” stegen met 1.074 procent en “dream thrift finds” met 550 procent in deze specifieke periode.

Pinterest 2025 fall report Credits: Pinterest

Bij de modetrends voor dit najaar springen vooral vintage preppy looks en polkadots eruit. Daarnaast zijn neutrale, koffie-geïnspireerde tinten in opkomst en maakt de jaren ’60 babydoll-glamour een comeback, aldus Pinterest. Gen Z-mannen maken hun outfit af met klassieke en vintage horloges.

Pinterest fall 2025 report Credits: Pinterest

Pinterest 2025 fall report Credits: Pinterest