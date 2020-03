Het corona-nieuws van donderdag 19 maart

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Zwolse retailer helpt lokale horeca

Kledingwinkel Kootuur in Zwolle biedt bij een besteding van 75 euro in de winkel een tegoedbon voor de lokale horeca aan aan zijn klanten. Denk aan twee glazen wijn bij een wijnbar, een broodje bij de traiteur of een zak friet. Dit meldt de eigenaar Wouter Klein-Willink tegen RTLZ. “Wij zijn nog open, ook al ben ik bang dat punt ook te bereiken. We hebben geen webshop, maar verkopen wel via Instagram.” De twee winkels die de ondernemer heeft, daar is het nu wel stil geeft hij toe. Ook in andere steden wordt samengewerkt. In Deventer hebben ondernemers in de binnenstad het lokale platform bezorgenindeventer.nl opgezet, zo meldt De Stentor. Alles kan thuisbezorgd worden, van lingerie van Livera en mode van Styled by Jess tot brood van de lokale bakker.

Mona Keijzer op bezoek

Staatssecretaris Mona Keijzer, Jan Meerman, algemeen directeur van INretail en Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland zijn op donderdagochtend op bezoek gegaan in IJsselstein. Daar ging zij in gesprek met ondernemers om met eigen ogen te zien wat de coronacrisis doet bij retailers in de stad in de provincie Utrecht. Een van de winkels die werd bezocht was kledingzaak Toon.

“(..)We zetten vol in op onze sociale media en hebben na 18.00 uur onze winkel open voor personal shopping. Ik heb vouchers geïntroduceerd met een hogere bestedings- dan aanschafwaarde. Daar heb ik er tientallen van verkocht via Facebook. Ik ben heel trots op mijn trouwe klanten,” aldus eigenaar van Toon, Niels Cornelisse, in INretail’s persbericht over het bezoek. “Onze klanten weten dat we open zijn, maar tegelijk snap ik ook dat heel veel mensen thuis blijven. Daarom is het goed dat het kabinet een pakket met steunmaatregelen voor ondernemers heeft aangekondigd.” Hij benadrukt dat het belangrijk is dat deze middelen zo snel mogelijk beschikbaar komen.

Deze winkels gaan ook dicht

Steps, Promiss en vanHaren lieten op donderdagochtend al weten alle winkels voorlopig te gaan sluiten omdat de veiligheid en gezondheid van het personeel en de klanten niet meer kan worden gegarandeerd. In de middag voegde State of Art en de Nederlandse Superdry en Woolrich-winkel zich ook toe aan de lijst van merken die de deuren uit voorzorg hebben gesloten. De H&M Group (H&M, Monki, Cos, Weekday, & Other Stories, Arket en Afound) kondigde daarnaast dat alle winkels van de groep wereldwijd nu dicht gaan. Een deel van de winkels in bijvoorbeeld Duitsland en de Verenigde Staten was al dicht, maar nu gaan de overige vestigingen ook dicht.

ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben besloten dat kleine ondernemingen een half jaar uitstel kunnen krijgen van de aflossing van hun leningen. Het gaat hier om bedrijven met een financiering tot 2,5 miljoen euro. Bedrijven die voor de maatregel in aanmerking willen komen moeten wel in de kern gezond zijn, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Lees hier meer .

CFDA Awards zijn uitgesteld

De awarduitreiking van de Council of Fashion Designers of America is uitgesteld. De CFDA Awards zouden eigenlijk op 8 juni uitgereikt worden, maar de ceremonie is voorlopig uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet aangekondigd.

Chanel legt productielocaties stil

Na Hermès en Gucci legt nu ook Chanel productie stil. Alle productielocaties in Frankrijk, Zwitserland en Italië liggen stil. Dit betekent dat de gehele keten van haute couture, ready-to-wear, sieraden en métiers d’art tot een halt is gekomen. De sluiting geldt voor nu voor de komende twee weken.

Editors note: update 17.00 uur. De alinea van het bezoek van Mona Keijzer is na publicatie aangevuld met de laatste informatie van INretail.