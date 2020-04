Het corona-nieuws van maandag 20 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

INretail start #samenstaanwesterk campagne

INretail gaat door middel van de #samenstaanwesterk campagne consumenten attenderen op winkels die open zijn. De campagne wordt met televisie- en radiospots vormgegeven. Tijdens de spot wordt ook herinnerd om bijvoorbeeld lokaal te kopen.

Winkel Goat Apparel sluit permanent de deuren

De winkel van het Nederlandse modemerk Goat Apparel sluit de deuren. In een anderhalvemetereconomie ziet het merk geen toekomst voor de nauwe maar lange winkel. In het pand kan daardoor geen veilige en prettige winkelervaring gerealiseerd worden. Het merk blijft nog steeds verkrijgbaar via de eigen website, zo wordt gemeld in een e-mail aan klanten.

RMC: Winkelstraten opnieuw weer iets drukker

De winkelstraten blijven opnieuw weer iets meer passanten aantrekken dan de week ervoor, zo meldt Bureau RMC. Afgelopen week was het namelijk 1,7 procent drukker in de winkelstraten dan de voorgaande week. Een kant notitie blijft belangrijk: in vergelijking met een jaar eerder waren er 76,6 procent minder passanten.

Duitse winkels kleiner dan 800 vierkante meter vanaf vandaag weer open

In Duitsland begint vandaag de versoepeling van de corona-maatregelen. Winkels kleiner dan 800 vierkante meter mogen weer open en fietswinkels en boekhandels mogen sowieso weer open. De afgelopen tijd waren alle winkels in Duitsland gesloten.

Modebeurs Neonyt gaat ook in juni niet door

Nog meer nieuws uit Duitsland. De organisatie achter modebeurs Neonyt laat weten dat de beurs ook in juni, zoals eerder aangekondigd als alternatieve datum, niet plaats kan vinden. De Duitse overheid heeft alle evenementen tot en met het einde van augustus 2020 verboden.

Spanje verlengt lockdown tot 9 mei

De lockdown in Spanje wordt tot minstens 9 mei verlengd, zo meldt premier Pedro Sánchez in een toespraak. De noodtoestand wil hij ook verlengen, maar dit moet nog door het parlement worden goedgekeurd. Spanje, een van de meest zwaar getroffen landen in Europa, verkeert al sinds 14 maart in lockdown.

Textielarbeiders in Bangladesh protesteren, eisen uitbetaling loon

Honderden arbeiders zijn in Bangladesh de straat op gegaan, zo meldt nieuwsbureau Reuters. De textielwerkers eisen hun loon, zo meldt een groep protesterende arbeiders dat ze hun loon van afgelopen maand nog steeds niet hebben ontvangen. De overheid van Bangladesh lanceerde vorige maand een hulppakket voor bedrijven zodat ze werknemers kunnen blijven betalen, maar fabrikanten geven aan dat dit niet genoeg is.