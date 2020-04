Goat Apparel winkel sluit permanent

De eerste winkel van Goat Apparel gaat na een jaar alweer sluiten. Het merk maakt de beslissing bekend in een e-mail aan klanten.

“Met een zwaar hart hebben we moeten besluiten de Goat winkel permanent te sluiten.” De winkel op de Haarlemmerdijk in Amsterdam opende begin 2019 en heeft een lange, maar nauwe lay-out. “Vanwege de anderhalvemetereconomie zal onze lange winkel niemand een veilige en prettige winkelervaring geven,” aldus het bericht. Daarbij komt dat Goat Apparel de prijzen altijd laag houdt om duurzame mode zo toegankelijk te maken, ‘dus hebben we veel shoppers nodig om winstgevend te zijn’. “We zien geen manier hoe we in de toekomst met de winkel winstgevend kunnen zijn.”

De eigenaren droomden al vijf jaar van een eigen Goat Apparel winkel voordat vorig jaar de deuren aan de Haarlemmerdijk open gingen. De zussen zijn ook de eigenaar van de Geitenwollenwinkel (die op dit moment in het weekend geopend is), maar wilden ook graag een plek voor hun eigen merk. Goat Apparel kan nu nog online gevonden worden.