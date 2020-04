Het corona-nieuws van maandag 6 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Noodloket geopend: al tienduizenden aanvragen op eerste dag

Vanochtend om 9:00 uur ging het noodloket voor de NOW-regeling open. Om 15:00 waren er al ruim 26.000 aanvragen gedaan, zo meldt het UWV op Twitter. Bedrijven die een omzetverlies van minstens 20 procent lijden gedurende drie maanden kunnen in aanmerking komen voor de NOW-regeling. De regeling is een tegemoetkoming in loonkosten van maart tot en met mei.

RMC: drukte in winkelstraten stabiliseert, lichte toename

Het aantal passanten in de winkelstraat lijkt te stabiliseren, zo meldt Bureau RMC. Het bureau meldt zelfs dat het aantal passanten gestegen is in vergelijking met een week eerder. Afgelopen week nam de drukte in de winkelstraten met 4 procent toe in vergelijking met de week daarvoor. Zondag 5 april was het zelfs 32 procent drukker dan een zondag eerder. RMC benadrukt wel dat het aantal passanten van afgelopen week in vergelijking met vorig jaar met 77 procent is afgenomen.

Geselecteerde Jack&Jones winkels in Nederland weer geopend

Diverse winkels van Jack&Jones zijn sinds afgelopen weekend weer geopend. Het gaat hier om het gedeelte van het winkelportfolio waar het bedrijf de optimale veiligheid kan garanderen voor klanten en het personeel, zo meldt een woordvoerder aan FashionUnited. “De keuze om niet alle winkels te openen heeft onder meer te maken met de grootte van de winkelpanden en de locaties en bereikbaarheid van de winkels.” Welke winkels precies open zijn wordt niet gedeeld. Klanten kunnen contact zoeken met het dichtstbijzijnde Jack&Jones filiaal voor meer informatie.

Ook winkels Van Tilburg weer open

De winkels van modeketen Van Tilburg hebben maandag de deuren weer geopend. Binnen de aangepaste openingstijden zijn klanten weer welkom. “Met een goed deurbeleid, strikte hygiënemaatregelen en een zee aan ruimte kun je, geheel volgens de richtlijnen van het RIVM, verantwoord en naar hartenlust struinen door ons fantastische aanbod,” aldus Van Tilburg op Instagram.

’Grote kredietverzekeraars wijzigen of beëindigen kredietlimieten’

De drie grootste Nederlandse kredietverzekeraars, Atradius, Euler Hermes en Coface, verlagen of beëindigen hun kredietlimieten. Ook weigeren de verzekeraars veel nieuwe aanvragen. Dat meldt het Financieel Dagblad op basis van een rondgang. Als reden noemen de verzekeraars de risico’s verbonden aan de verspreiding van Covid-19. Kredietverzekeringen, verzekeringen op de betaling van bestellingen, zijn voor modebedrijven cruciaal om hun winkels te kunnen blijven voorzien van nieuwe producten. Volgens het FD zijn door de gewijzigde of stopgezette polissen al ‘tientallen winstgevende ketens waaronder Brantano, Nelson, Omoda, Van Tilburg Mode en Ziengs’, in de knel komen te zitten. Maar ook de verzekeraars zelf hebben het in deze periode niet gemakkelijk. Lees hier meer.

Femmes du Sud nieuw platform met andere retailers

Diverse retailers hebben de handen ineen geslagen om een nieuw platform te starten: namelijk ‘persoonlijkshoppen.nl’. “Dit platform is bedoeld om zichtbaarheid van actieve winkels die persoonlijk shoppen aanbieden te vergroten,” aldus Femmes du Sud oprichter Karin Vink. “Daarnaast willen we kenbaar maken aan consumenten dat ze veilig kunnen shoppen middels persoonlijke afspraken.” Het platform richt zich op midden/hoog segment multi brand damesboetieks.

Oostenrijk gaat als eerste Europese land maatregelen versoepelen

Oostenrijk kondigt aan dat na Pasen kleine winkels hun deuren weer mogen openen. Voorwaarde: klanten moeten de mond bedekken en afstand houden. Het land verwacht, als alles goed gaat, dat op 1 mei ook grotere winkels en winkelcentra open kunnen. Hotels, restaurants en scholen volgen later.

Van het weekend

Lidewij Edelkoort: ‘Alles wordt origineler’

Trendforecaster Lidewij Edelkoort was op zondagavond te zien in een aflevering van VPRO Tegenlicht, ‘Virus vergezichten’ en sprak daar over de wereld na corona. Ze stipt daar onder andere aan dat ze verwacht dat mensen zich leuker zullen gaan kleden omdat ze zich nu realiseren wat voor leuks ze in hun kledingkast hebben hangen. De aflevering is nog gratis terug te kijken via NPO Start.

Hema-eigenaar stuurt aan op schuldsanering

Marcel Boekhoorn, eigenaar van Hema door zijn bedrijf Ramphastos Investments, stuurt aan op een schuldsanering van Hema. Het FD meldt dat Boekhoorn bereidt is om eigen geld in Hema te investeren als schuldeisers ‘water bij de wijn te doen’, aldus de krant. Over een concreet plan dat vastligt wordt nog niet gesproken.