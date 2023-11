Het Netflix effect: online zoekopdrachten voor 'revenge dress' schieten omhoog na release The Crown seizoen 6

Uit analyse van Google-zoekopdrachten blijkt dat online zoekopdrachten naar 'revenge dress’ op 16 november, na de release van de eerste vier afleveringen van het laatste seizoen van The Crown, wereldwijd met 284 procent zijn gestegen (over de laatste dertig dagen). Dat meldt Dalston Mill Fabrics, die onderzoek deed naar de Google zoekopdrachten in een persbericht.

De "wraakjurk" van Princes Diana is een de nauwaansluitende jurk die ze op 29 juni 1994 droeg naar een liefdadigheidsevenement van Vanity Fair, dezelfde avond waarop Prins Charles zijn overspel met Camilla Parker Bowles toegaf in een televisie-interview. Haar keuze voor de opvallende zwarte jurk werd gezien als een krachtig symbool van haar eigen onafhankelijkheid en zelfverzekerdheid.

Ook andere mode-items uit het nieuwe seizoen van de hitserie zijn populair. Ook wordt er veel vaker gezocht naar een luipaard badpak, blauw badpak en roze Ralph Lauren blouse.

"Diana's onberispelijke smaak in mode spreekt voor zich. De interesse in haar modekeuzes is nu nog even groot als 29 jaar geleden," aldus Dalston Mill Fabrics.

Het is niet voor het eerst dat een hitserie de vraag naar bepaalde mode en trenditems doen stijgen. Stranger Things bracht jaren 80 looks terug in de mode en Bridgerton creëerde zogenoemde ‘regencycore’ en ‘royalcore’ trends waarbij korsetten, empire jurken en stoffen haarbanden aan populariteit verwierven. Netflix-serie Emily in Paris zorgde in december vorig jaar voor een run op een gekleurde trui van het Belgische modemerk Essential Antwerp.

Hoe ontstaan trends en hoe vinden trends hun weg naar onze garderobe? Lees meer in dit achtergrondverhaal 'Mode: van catwalk tot kledingkast'