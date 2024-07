Highlighted merken in de mannenmode: Lente Zomer 2025

Deze pagina is een work in progress. Zodra er meer SS25-collecties binnenkomen, zal deze worden bijgewerkt. De SS25 uitgelichte mannenmode is onderdeel van de Lente Zomer 2025 special.

Lente Zomer 2025 Mannenmode

Het seizoen SS25 onthult een reeks collecties die de nieuwste trends en innovaties in de modewereld belichamen, zowel in de winkelstraten als in het hogere segment. Dit seizoen viert een mix van vintage esthetiek en innovatie, met de nadruk op duurzame praktijken en stukken van hoge kwaliteit.Verwacht kledingstukken en collecties die comfort combineren met een stijlvolle twist; deze SS25 collecties zijn de hoogtepunten van het Lente Zomer 2025 menswear seizoen.

Kings of Indigo

Credits: Kings of Indigo

Dit seizoen wijdt Kings of Indigo de collectie aan de samensmelting van denim legacy, vakmanschap en innovatie.

Kings of Indigo positioneert zichzelf als een pionier in deze steeds veranderende duurzame modewereld, innoverend met materialen en duurzame productiemethoden, voortdurend onderzoekend hoe de impact op de planeet en mensen te verminderen; met de Vijf Palen van Duurzaamheid als hoekstenen.

Lees hier verder over de SS25 collectie.







QASIMI

QASIMI SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De SS25-collectie combineert de visuele identiteit van het merk en de langdurige relatie met kunst met het werk van Olujimi, waarbij inspiratie wordt geput uit de indrukwekkende 'When Monuments Fall'-serie van de kunstenaar, waarin de hercontextualisering van monumenten, hun maatschappelijke rol en de machtsdynamiek die ze vertegenwoordigen, wordt onderzocht.

Qasimi staat bekend om het creëren van geraffineerde, bescheiden kleding met een gezichtspunt dat haar multiculturele oorsprong eert.

Bekijk hier de SS25 collectie.







Dstrezzed

Credits: Dstrezzed

Dstrezzed heeft herenkleding gemaakt voor hedendaagse heren, in de overtuiging dat kwalitatieve, comfortabele kleding het plezier in het leven vergroot. Dstrezzed leeft van broederschap en ziet het leven als een avontuur dat je volledig moet omarmen. Deze gemeenschap waardeert durf, rebellie en authenticiteit.

De SS25-collectie is een eerbetoon aan een van de mooiste landen van Zuid-Europa en laat de invloed van Griekenland zien in het kleurenpalet, de stoffen en de ontwerpen.

Lees hier verder over de collectie.







Paul Smith

Paul Smith SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Paul Smith keerde dit jaar terug naar Pitti Uomo met zijn SS25-collectie en bracht het modepubliek naar de bohemienachtige oorden van het Soho van de jaren 1960.

Paul Smith is een van de belangrijkste Britse ontwerpers. Hij staat bekend om zijn creatieve esthetiek, die traditie en moderniteit combineert.

Ontdek hier de SS25 collectie.







ZEGNA

ZEGNA SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De ZEGNA SS25 collectie. De artistiek directeur, Alessandro Sartori, creëerde een collectie die de onderscheidende kwaliteiten van Oasi Lino, de favoriete stof voor de zomer, benadrukt.

ZEGNA heeft zich ontwikkeld tot een van de beste luxe herenkledingmerken ter wereld. Het staat bekend om zijn Italiaanse vakmanschap, kennis van materialen en innovatieve benadering van ontwerpen in balans met het milieu.

Bekijk hier de SS25 collectie.







Napapijri

SS25 collection: New Perspectives Credits: NAPAPIJRI

In Lente Zomer 25 kijkt Napapijri naar de kracht van technologie en innovatie met een vooruitstrevende collectie die geïnspireerd is op het erfgoed en de codes van het merk op nieuwe, creatieve manieren.

Een Italiaans merk, met een soort Finse naam en een Noorse vlag als logo ... Vanaf het allereerste begin heeft Napapijri gedijt op ' grensverleggend' gedrag: het uitdagen van labels, uitstekende verpakking, het voortzetten van de onverwachte reis naar natuur en creativiteit.

Lees hier verder over de collectie.







BARTS

SS25 collection Credits: BARTS

Voor de nieuwe S25 collectie reist BARTS naar het zomerse Australië, het land van de uitgestrekte outback, tropische stranden en unieke flora en fauna. Met het overkoepelende thema 'Back to the Roots' creëert BARTS een collectie die is geïnspireerd op de natuurlijke schoonheid, lokale culturen en zomerse kleuren die alleen Down Under te vinden zijn.

BARTS is al 30 jaar hét accessoiremerk voor de Europese markt. Vanuit het hoofdkantoor in de Amsterdamse Houthavens wordt elk seizoen een unieke collectie modeaccessoires gecreëerd.

Bekijk hier de nieuwste collectie.







Wales Bonner

Wales Bonner Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Wales Bonner's intellectuele en identiteitsgerichte benadering werd dit seizoen SS25 doordrenkt met een zachte zomerbui, wat resulteerde in een collectie geïnspireerd door "de vibraties van een stad aan zee".

Wales Bonner werd in 2014 opgericht door Grace Wales Bonner nadat ze was afgestudeerd aan Central Saint Martins. Het is gebaseerd op verschillende gezichtspunten en uitgebreid cultureel onderzoek en biedt een unieke definitie van culturele luxe die Afro-Atlantische energie mengt met Europees erfgoed.

Bekijk hier de SS25 collectie.







Stone Island

Credits: Stone Island

Reis door het landschap van de zoutvlakten met de SS25-collectie van Stone Island. Vertrekkend vanuit de stad, een seizoensverkenning. Op het terrein en de omgeving geïnspireerde stoffen en behandelingen, waaronder veel nieuwe ontwikkelingen waarbij functionaliteit cruciaal is; modulariteit creëert een veelzijdige garderobe.

Stone Island-stukken zijn het resultaat van een samensmelting van rationaliteit en stofanalyse, maar ook van experiment en bruikbaarheid.

Bekijk hier de collectie.







Dries van Noten

Dries van Noten SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries Van Noten onthulde zijn laatste collectie voor SS25, waarmee hij zijn afscheid van de mode-industrie markeert. De collectie is gebaseerd op de levendige, cutting-edge ontwerpcodes die hij al sinds het begin van zijn carrière laat zien.

Bekijk hier de SS25 show.