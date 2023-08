Highsnobiety lanceert zijn streetwearmerk HS05

Highsnobiety, het toonaangevende nieuwsplatform en creatief consultancy bureau op gebied van mode en lifestyle, lanceert zijn streetwearmerk HS05 met een herst-wintercollectie voor 2023, zo is af te leiden van de website.

De FW23-collectie bevat workwear-stijlen met klassieke silhouetten. Items die in de collectie te vinden zijn, zijn onder andere broeken, tanktops, knits, overhemden en leren jassen. Het goedkoopste item van de collectie is de pet voor 45 euro en het duurste item is de leren jas voor 590 euro. De collectie heeft een kleurenpallet dat danst tussen olijfgroen, lichtblauw en roze-rood en beige. Bovendien dragen alle kledingstukken het nieuwe HS05-logo.

De eerste HS05-drop vindt deze maand plaats, waarna een tweede drop aan het einde van september volgt.

In juni werd bekendgemaakt dat Zalando SE een meerderheidsbelang nam in Highsnobiety. Het nieuwsplatform en consultancy bureau functioneert sindsdien als een creatieve consultant voor Zalando en met de e-tailer helpen ‘inspirationele storytelling en de curatie van het assortiment te versterken’.