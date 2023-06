Hippe winterslippers en een kleurrijke beleving: Freedom Moses lanceert eerste herfst/winter-collectie

Na ruim negen jaar undercover aan haar merk, Freedom Moses, te bouwen, waagt Sarah Gurt zich voor het eerst tussen de pers. En dat doet ze niet zomaar. Gurt vliegt van Tel Aviv (Israël) over naar Antwerpen en nodigt FashionUnited uit aan te schuiven bij een brunch in de rooftop-serre van persbureau MMBSY Antwerp die vol in het teken staat van de lancering van haar eerste herst/winter-collectie.

In een lichte, sfeervolle ruimte staat een lange tafel met zo’n vijftien stoelen opgesteld. Houten frames die aan de ramen hangen, stellen Freedom Moses-slippers tentoon en geven kleur aan de omgeving. De tafel staat vol lekkers; van verse yoghurt met fruit tot aan broodjes, koffie, thee en fruitsap, er is over alles nagedacht. Zo goed, dat Gurt er wat ongemakkelijk van wordt. Ze is nerveus, kiest een stoel tussen de pers en zit bewust niet aan het hoofd van de tafel. “Ik ben niet zo van in de belangstelling staan”, lacht Gurt. Ook in haar voorwoord komt haar nonchalante houding terug. Ze heeft geen speech voorbereid, maar de woorden vloeien over haar tong. Na negen jaar slippers verkopen, is het tijd voor een nieuw product: de Kush - een winterslipper die volledig is ondergedompeld in teddy materiaal. De boodschap klinkt dan ook: Get ready to get super, super comfortable!

Over Freedom Moses Freedom Moses heeft diverse wholesale-punten in Nederland, waaronder Omoda, Manhattan, Hype!Mode, Fraai, Little Legends en Kids Department. Ook in België is Freedom Moses te verkrijgen bij diverse retailers; La Bottega, Jüttü, Wear Stores en Moernaut. Onlangs opende Freedom Moses haar Freedom Moses heeft diverse wholesale-punten in Nederland, waaronder Omoda, Manhattan, Hype!Mode, Fraai, Little Legends en Kids Department. Ook in België is Freedom Moses te verkrijgen bij diverse retailers; La Bottega, Jüttü, Wear Stores en Moernaut. Onlangs opende Freedom Moses haar eerste eigen pop-up store in New York (Amerika). De webshop van Freedom Moses is wereldwijd actief. In 2022 verkocht het merk zo’n 500.000 paar slippers, waarvan de meeste verkocht werden in Amerika.

De Kush. Beeld: Freedom Moses

De Kush. Beeld: Freedom Moses

Ontwerpen voor Thierry Mugler, Calvin Klein en Oscar de la Renta

Gurt legde al een hele weg af in de modewereld, maar bleef voornamelijk op de achtergrond. Zo ontwierp ze voor grote namen als Thierry Mugler, Calvin Klein en Oscar de la Renta. Waar Gurt het meest leerde, was bij haar eerste baan bij het Amerikaanse merk Chinese Laundry. Daar leerde ze als ontwerper alle facetten van de schoenenindustrie kennen. Haar tijd bij Thierry Mugler en Oscar de la Renta bestempelt de ontwerper als ‘een geweldige ervaring’. “Ik kreeg de kans om hen mijn schetsen te laten zien en samen te werken met Italiaanse fabrieken. Ik bedoel maar… fantastisch, niet waar?”

De meest waardevolle ondervinding die Gurt meenam bij het opzetten van Freedom Moses luidt: Je kunt niet alles zelf. “Je moet doen waar je goed in bent, zoals anderen dat ook doen. Dan loopt alles op rolletjes”, vertelt Gurt. Dus stortte zij zich op het ontwerp en liet ze marketing over aan marketing en logistiek aan logistiek.

De filosofie achter haar merk: “Moses wordt gezien als het icoon voor vrijheid. Het is zo simpel als het klinkt: Freedom Moses”, vertelt Gurt nonchalant. Het slippermerk is een knipoog naar het populairste schoenmodel van haar thuishaven (Tel Aviv) met een gezonde dosis vrolijkheid en expressie.

De Kush. Beeld: Freedom Moses

De Kush. Beeld: Freedom Moses

Freedom Moses lanceert haar eerste herst/winter-collectie: de Kush

Gurt verlangde naar een knusse winterslipper. Ze had immers koude voeten, zelfs in Tel Aviv. Op haar gewone pantoffels, durft ze niet naar buiten. Dus besloot ze sloffen te ontwerpen die ‘cool’ zijn en gedragen kunnen worden om boodschappen te doen of ‘s avonds af te stijlen met een jeans en een hip jasje. “Ik wilde iets dat casual is, met een kleine twist”, vertelt Gurt. Dus gebruikt ze herenpantoffels als inspiratie. “Ik houd van het silhouet en vind het leuk wanneer vrouwen masculine-feminine items dragen. Daarom hebben de pantoffels deze vorm.” Om de sloffen trendy te maken, voegt ze gerecycled fleece toe en speelt ze opnieuw met kleuren. Dat is tenslotte waar Freedom Moses bekend om staat. De Kush is verkrijgbaar vanaf maat 30 tot en met maat 46 voor een bedrag van vijftig euro. Retailers kunnen de pantoffels vóór augustus pre-orderen via de website. Ook de zomerslippers zijn nog verkrijgbaar.

Wanneer FashionUnited haar vraagt waarom ze in eerste instantie haar merk is begonnen, vertelt ze: “Ik heb tien jaar in Amerika gewoond. Daar werkte ik voor diverse high-end modemerken en ontwierp ik veel hoge hakken. Daarnaast droeg ik vaak hoge hakken toen ik uitging.” Wanneer Gurt terug naar haar thuisstad verhuist, verandert haar lifestyle. “Amerika was druk. Vergaderingen hier, etentjes daar… Iedereen houdt ervan zich op te doffen. In Tel Aviv hangt er een meer informele sfeer.” Dus, wil Gurt af van de stiletto’s en iets dat ‘uiterst comfortabel’ is. Haar slippers zijn dan ook allesbehalve oncomfortabel.

Andere unique selling points zijn volgens Gurt de prints en de kleuren. Zo haalt ze haar inspiratie uit Jelly Beans. “Ik zie de slippers als snoepjes. Wanneer je een simpele outfit aantrekt, voegen de slippers een sprankeltje vreugde toe, net zoals snoepjes een kind blij maken." Bovendien: de slippers zijn betaalbaar, want ‘coolness, comfort en style moet voor iedereen toegankelijk zijn’. Daarom is Freedom Moses verkrijgbaar bij diverse retailers die een lifestyle-concept bevatten.

De Kush. Beeld: Freedom Moses

De Kush. Beeld: Freedom Moses

Uiteindelijk wil Gurt haar merk uit laten groeien tot een compleet lifestylemerk. “Mode blijft nummer één, dus laten we beginnen met het uitbrengen van accessoires, zoals sokken en tassen. Daarna kunnen we verder kijken dan dat.” Maar, laat het vooral niet te snel gaan. “Eerst maar eens kijken hoe het met de Kush gaat, aangezien het me negen jaar heeft gekost om een tweede product te ontwikkelen”, lacht Gurt.

Voor nu is de bezieler van Freedom Moses blij met wat ze heeft neergezet. “Wanneer ik mensen ontmoet die het merk leuk vinden of mijn slippers dragen, kan mijn geluk niet op. Daar gaat het om. Niemand hoeft uit te leggen waarom de slippers zo fijn zijn - het product spreekt voor zichzelf. Daarom is het zo makkelijk om op de achtergrond te blijven”, zegt ze met een knipoog.