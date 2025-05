Hoe Ledûb retailpresentatie inzet voor wholesale-succes

Ledûb, onderdeel van familiebedrijf Van Winkel Fashion, breidt naast een focus op meer informele stijlen haar wholesale-strategie uit met een doordacht shop-in-shop-concept. Hiermee speelt het merk niet alleen in op betere merkzichtbaarheid op de winkelvloer, maar ook op veranderend consumentengedrag. “We willen de kwaliteit van onze producten tastbaar maken in de winkel. Dat lukt alleen als je de presentatie aanpast aan het aanbod,” vertelt directeur Anja van den Bersselaar tijdens een gesprek met FashionUnited.

Van gestapeld naar visuele beleving

Traditioneel worden overhemden in winkels vaak verpakt en gestapeld gepresenteerd. Voor een merk als Ledûb, dat kwaliteit en afwerking hoog in het vaandel draagt, is dat niet langer voldoende. “Als je de shirts in het plastic laat zitten, dan zie je de kwaliteit van het shirt niet,” legt Anja uit. “Daarom hebben we gekozen voor meer artikelen op hangers, zodat klanten de stoffen kunnen voelen en direct een idee krijgen van de pasvorm.” De shop-in-shop-presentatie bestaat uit drie elementen: een wandpresentatie met shirts op hangers met daarbij een liggende presentatie en verticale presentatie, een bijbehorende tafel om combinaties met bijvoorbeeld broeken of knitwear te tonen en een los shopmeubel met voorraadartikelen. Ook is er ruimte voor visuele merchandising, zoals seizoensbeelden en een televisiescherm. “Op die manier brengen we het product écht naar de consument toe”.

Credits: Ledûb

Meer ruimte voor informele stijlen

De presentatieaanpak is nauw verweven met een bredere ontwikkeling binnen Ledûb: de uitbreiding van het assortiment met informelere kledingstukken. Naast het vertrouwde formele overhemd verschijnen er steeds meer items zoals overshirts, polo’s en shirts met easy care- of stretchkwaliteiten in de collectie. “We willen laten zien dat Ledûb niet alleen wit non-iron is,” vertelt Anja. “Er is ook een informele kant, met bijvoorbeeld overshirts die los worden gedragen of gecombineerd met een chino.” De kwaliteit blijft hoog, het gaat om producten die je kiest om er goed uit te zien, voor een informele look.”

Juist die informele stijlen vragen om een andere presentatie. “Als je een overshirt op een hanger hangt, naast een polo of knitwear, dan kan de klant zich meteen voorstellen hoe het gedragen wordt. Dat helpt enorm in het verkoopproces.”

Credits: Ledûb

Retailpresentatie als verkoopversneller

Volgens Anja speelt presentatie een rol in de sell-through van producten. “Voor de consument is het makkelijker kiezen als er een combinatie ligt van een chino met een shirt, of een overshirt,” zegt ze. “In winkels waar die combinaties op kleur worden gepresenteerd, zien we dat de verkoop stijgt.”

De shop-in-shop ondersteunt dus niet alleen de merkidentiteit, maar fungeert ook als praktisch verkoopinstrument voor de winkelier.” Als shirt specialist bieden we een hoge kwaliteit met goede pasvorm, in aanvulling op total looks of andere productspecialisten, zoals broeken en jeans.”

Versterkte samenwerking met de retailer

De shop-in-shop-elementen zijn losstaande modules, en kunnen ingepast worden in een bredere samenwerking met retailpartners. Zo ondersteunt Van Winkel de merkpresentatie met marketingmateriaal, visuals en praktische combinatiesuggesties. “Wij geloven in samenwerking,” zegt Anja. “De winkel is ons verlengstuk. Als een retailer de Ledûb collectie goed presenteert, dan wordt de verkoop optimaal ondersteund, wat de resultaten ten goede komt.”