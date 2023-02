Hoe Tactus met een vibrerend shirt muziek toegankelijker maakt voor de dove gemeenschap

Muziek is voor de meeste mensen een integraal onderdeel van hun leven. Ze horen het in de auto, in de winkel, zetten het thuis op, gaan naar een concert of gaan uit. Maar er is ook een groot gedeelte van mensen die niet (makkelijk) muziek kan ervaren - de dove gemeenschap. Bedrijf Tactus heeft ‘slimme kleding’ ontworpen waarmee muziek in vibraties wordt omgezet waardoor muziek opeens inclusiever wordt in het ervaren én het maken ervan.

Achter het merk zitten Jeremy Chow en Lucas Barton. Het balletje begon te rollen toen Chow professor Laurie ontmoette. De professor is niet alleen doof, maar ook een danser én choreograaf. De twee deelden een gezamenlijke passie: muziek. Chow leerde welke uitdagingen er zijn voor de dove gemeenschap om muziek te ervaren via zijn vriendschap met de professor. Één manier muziek wordt ervaren is bijvoorbeeld door handen op een speaker te plaatsen om de vibraties te voelen. Echter is deze manier van muziek ervaren erg plaatsgebonden en Chow en Barton, beide ingenieurs, wilden een manier maken waarop muziek overal toegankelijk is. “We willen het zo makkelijk maken voor de dove gemeenschap als het voor horenden is om muziek te ervaren.”

Chow legt aan FashionUnited uit dat het fundamentele concept van muziek niet door Tactus is veranderd. “Muziek is in feite trillingen in de lucht, dus zijn we bij de trillingen gebleven. We nemen de frequenties van muziek en zetten dat om in trillingen op verschillende frequenties.” Een van de redenen om te werken met de vibraties, is ook omdat dit een manier is waarop de dove gemeenschap al gewend is muziek te ervaren. Zo voelen zij ook de vibraties het meest in hun bovenlichaam, waardoor ook met het product van Tactus is gekozen om op dit gedeelte van het lichaam te focussen.

Barton legt uit dat Tactus in het ontwerpproces veel samenwerkt met dove mensen en daarbij veel onderzoek doet. “Uit ons onderzoek blijkt dat dove mensen hetzelfde gedeelte van het brein gebruikt dat horende mensen gebruiken bij het horen van muziek. Dit gedeelte van het brein gebruiken mensen met een auditieve beperking om vibraties te ervaren. Dove mensen hebben een groter gedeelte van het brein dat vibraties ervaart - dus daar kun je uit opmaken dat ze gevoeliger zijn ervoor.”

Jeremy Chow presenteert Tactus tijdens de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. Beeld via Tommy Hilfiger.

Draagbare technologie: Tactus helpt dove gemeenschap muziek makkelijker te ervaren

De innovatie zit verwerkt in een top. Deze top is momenteel uitgevoerd in wit en in het zwart, maar het duo geeft aan dat het in de toekomst gaat kijken aan de vorm waarin het product wordt gegoten. “We willen de optie gaan bieden om het product te personaliseren,” zo geeft Chow aan tijdens de presentatie als onderdeel van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, waarbij Tactus een van de finalisten was. Het product lanceert aan het einde van 2023, zo geven Chow en Barton aan. “We hebben tot nu toe veel gefocust op de technologie en het integreren ervan in zachte stoffen. We zien flexibiliteit in de implementatie in diverse vormen nu we weten dat het werkt in textiel.”

Tactus gaat uiteindelijk tijdens de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge niet naar huis met een van de (geld)prijzen, maar gelukkig geven Barton en Chow aan dat ze verder kunnen op het pad waarop ze zitten. “We hebben veel geluk gehad met de beurzen die we hebben gekregen tot nu toe en er zijn er nog een aantal waar we ons voor kunnen aanmelden.” Chow geeft aan dat voor het lanceren van het product en de certificering van het product wel wat additionele financiering nodig is.

Wanneer de twee naar de toekomst kijken komen meerdere dingen naar boven. “We willen innovatie blijven stuwen in het veld van draagbare technologie. We zijn op dit moment vrij uniek in de manier waarop we technologie verwerken tot een draagbare vorm - dat zie je nog niet op de markt. Het gaat om de manier van het integreren van technologie in textiel,” aldus Chow. Barton vult aan dat de twee ook heel graag een toekomst zien waarin de producten beschikbaar zijn op alle scholen voor dove kinderen. “Op deze manier hebben ze toegang tot muziek vroeg in het onderwijs.”

Hoe dan ook blijven Barton en Chow samenwerken met de dove gemeenschap. “We maken dit samen met hen - zij zijn onderdeel van het proces en dat willen we ook zo houden. Hun input is ontzettend belangrijk voor ons.” Het duo hoopt daarnaast dat mensen met een auditieve beperking hun passie voor muziek blijven volgen. “De uitdagingen die ze moeten doorstaan en dat ze dan nog steeds zo geïnteresseerd zijn in en enthousiast zijn over muziek - dat is fantastisch.”