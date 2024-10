Hoe Tenson met MPC-technologie en duurzaamheid de outdoor-markt vormgeeft

Oprichter Paul Rydholm zag zijn merk Tenson als veel meer dan een kledingmerk: “Mensen voelen zich het meest levend wanneer ze verbonden zijn met elkaar en de natuur. In de natuur, te midden van ruige terreinen en open vlaktes, vinden ze rust, helderheid en veerkracht om de uitdagingen van het leven aan te gaan.” Voor Rydholm vertegenwoordigde Tenson al in 1951 een “way of living”, een gemeenschap die zich inzet voor een avontuurlijke en actieve levensstijl. Deze filosofie zet zich vandaag de dag voort in de collecties en ontwerpen, gemaakt voor de moderne avonturier en mensen die veel buiten komen.

FashionUnited sprak Tenson account manager Jurgen Buuron om meer te weten te komen over de technische ontwerpen en gedachten achter het outdoor merk.

Het DNA van Tenson en de ‘Moisture Permeability Coating’

Het DNA van Tenson wordt omschreven in de bedrijfsfilosofie ‘The Essence of Tenson’, en wordt gezien als een "wisselwerking tussen ontwerp, materialen en technologie - waar functie en mode samenkomen". Het merk heeft zich altijd gericht op het creëren van kwalitatief hoogwaardige kleding die voldoen aan de behoeften van outdoor liefhebbers zonder concessies te doen aan stijl en functionaliteit. Hierbij staan textiel- en materiaalinnovatie centraal, wat Tenson ziet als een kruispunt tussen technologie en mode.

Een van de belangrijkste pijlers van Tenson’s succes is de gepatenteerde MPC-technologie (Moisture Permeability Coating). Sinds de jaren tachtig heeft deze technologie zich bewezen als een betrouwbare bescherming tegen wind en water. MPC bestaat uit een laminaat dat regenwater van het oppervlak van de jas laat aflopen, terwijl vocht van binnenuit wordt afgevoerd. Dit ademende vermogen is cruciaal voor comfort tijdens veeleisende activiteiten, waardoor gebruikers droog en comfortabel blijven, zelfs in de zwaarste omstandigheden. ¨MPC zorgt ervoordat het kledingstuk kan “ademen”, zodat het comfortabel aanvoelt, zelfs tijdens veeleisende activiteiten. ¨ zegt Buuron.

Credits: Tenson

Credits: Tenson

Duurzaamheid als speerpunt

Klimaatverandering is zonder twijfel een van de belangrijkste thema's binnen de outdoormarkt, en speelt ook een centrale rol bij Tenson volgens Buuron. Het merk streeft ernaar mensen te inspireren tot een actievere en avontuurlijkere levensstijl, diep verbonden met de natuur. Om dit te kunnen blijven realiseren, ziet Tenson het als hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Dit doen ze door duurzame producten te ontwikkelen die verantwoord worden geproduceerd en lang meegaan.

Naast technologische innovatie legt Tenson een sterke nadruk op duurzaamheid. Het merk gebruikt zoveel mogelijk gerecyclede stoffen die voldoen aan de Global Recycled Standard (GRS) en kiest voor milieuvriendelijke oplossingen zoals PFC-vrije waterafstotende afwerkingen. Daarnaast zijn alle donsproducten gecertificeerd volgens de Responsible Down Standard, wat betekent dat het dons op een ethische manier is verkregen. Innovaties zoals E-Dye voor voeringen en de integratie van materialen zoals Dyneema en Recco benadrukken de voortdurende toewijding van Tenson aan zowel prestaties als duurzaamheid. Onlangs wonnen ze de German Design Award 2025 voor de Tenson TXlite Nunataq Jacket gemaakt met Dyneema; een materiaal dat 15 keer zo sterk is als staal.

Credits: Tenson

Het merk streeft ernaar om met zijn producten een actieve, avontuurlijke levensstijl te bevorderen, terwijl het tegelijkertijd een bijdrage levert aan het terugdringen van klimaatverandering. De balans tussen technologische vooruitgang en milieuvriendelijkheid is hierbij een cruciale factor.

Nauwe samenwerking met retailers en de toekomst van Tenson

Tenson hecht veel waarde aan de samenwerkingen met hun partners, en investeert in het informeren van de winkeliers door trainingen en clinics te organiseren. Buuron benadrukt dat deze trainingsdagen essentieel zijn voor een succesvolle productintegratie bij retailers. De collecties worden uitvoerig besproken en de technologische innovaties worden toegelicht, waardoor de sales teams goed voorbereid zijn om klanten te adviseren. Ook wordt uitgebreid uitgelegd over het merk zelf, en waar Tenson voor staat.

Tenson blijft zich inzetten voor verbetering, door te luisteren naar feedback van zowel retailers als consumenten. Deze inzichten worden voortdurend geëvalueerd en geïntegreerd in de productontwikkeling. Over toekomstige collecties en innovaties laat Tenson hun klanten en de markt graag verrassen. “Aankomende technologieën en ontwerpen?" "Binnenkort kunnen jullie het ontdekken!" aldus Buuron.