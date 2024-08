Hoe zet Malelions de wholesale strategie en SS25 in op groei in een hoger segment?

Recent ging FashionUnited in gesprek met oprichter van Nederlands modemerk Malelions, Thijs Offermeijer, over de uitbreiding van het merk in hogere segmenten. Met de introductie van de SS25 collectie, zocht FashionUnited weer contact op met Offermeijer, om meer te weten te komen over de visie achter de collectie in verband met wholesale en retailstrategie. Met de collectie wil Malelions zich hoger positioneren in hun segment, en zoekt groei in internationale markten. Ook markeert de collectie een sprong naar volwassenheid, met de introductie van o.a. casual chic stijlen. Het eerste interview is hier te lezen.

SS25 collectie overzicht: Hidden Amazon

Het bedienen van een hoger segment vraagt om doordachte toevoegingen en een andere aanpak. Waar voorheen logo en kleurgebruik een centrale rol speelden in de kleding van Malelions, richtten ze zich dit seizoen op een verfijndere look. Het merk introduceert in de mannen collectie een uitgebreide selectie van zip polo's, knitwear t-shirts en chino's, met een subtiele elegantie door mate van materialen. Deze omvatten knitwear, towelling en seersucker; materialen met een extra verfijning die een basic silhouette naar een hoger niveau brengen.

Credits: Malelions

Malelions bedient een zeer brede doelgroep, in mannen- en damesmode, sportkleding, en kids. Offermeijer omschrijft de typische klant als iemand met de volgende mindset: entrepreneur's mind, athlete's body and an artist's soul. Deze doelgroep waardeert hoogwaardige producten en is bereid te investeren in kwaliteit. Voor dames heeft de collectie een significante ontwikkeling doorgemaakt. Waar er voorheen overlap was tussen de heren- en damescollecties, zien we nu duidelijke, op trends gebaseerde verschillen. Nieuwe toevoegingen zijn bikini's, blazers en straight leg pants, silhouetten die inspelen op de nieuwste modetrends. De kinderlijn volgt de succesvolle trends van de heren- en damescollecties, voor een afgeronde en algemene familie-look.

De gehele collecties zijn geïnspireerd op ‘Hidden Amazon’, met verschillende texturen uit de jungle en groene wilderness. Ook benadrukt dit collectie thema het karakter van de drager van Malelions, een moderne ontdekker die avontuur zoekt.

Credits: Malelions

Uitgebreide Sportcollectie

De sportcollectie van Malelions is dit seizoen uitgebreid en gesegmenteerd in een basislijn ondersteund door activewear. Een nieuwe toevoeging is de padellijn, en door het succes komt er in 2025 een samenwerking met Dunlop. Deze lijn bevat onder andere een limited edition racket en wordt gepromoot tijdens een padel-evenement op het Amsterdam Dance Event (ADE). Daarnaast lanceert Malelions een wintersportcollectie, en vervolgen zij de samenwerking met Dutch Week, die aan het einde van het jaar beschikbaar zal zijn. Deze collectie sluit aan bij de positionering binnen een iets hoger segment, inspelend op de bestedingskracht van wintersportliefhebbers.

Malelions heeft grootse plannen voor de toekomst. ¨Ready for more, we only just got started¨ zoals Offermeijer het uitdrukt. Naast hun huidige samenwerkingen met Dunlop en Dutch Week, is het merk bezig met internationale uitbreidingen. Duitsland en Spanje zijn de volgende markten die ze willen betreden, met potentiële uitbreidingen naar Portugal. Het doel is om elk jaar een of twee landen aan hun portfolio toe te voegen, waarbij de focus ligt op langetermijnrelaties met de juiste partners. Daarover zegt Offermeijer: ¨Het is een marathon, geen sprint race¨.

Credits: Malelions

Wholesale strategie en retail uitbreiding

Malelions richt zich op bredere winkels en multibrandstores, met een sterke nadruk op data en doorverkoopcijfers. Alhoewel er veel gezegd kan worden over hoe de verkoop loopt door winkeliers, ligt het resultaat altijd in de data, aldus Offermeijer. Het merk introduceert shop-in-shop en soft-shop systemen voor betere productpresentatie. Twee winkels hebben al volledige shop-in-shop ervaringen geïnstalleerd, wat voor een sterke merkbeleving zorgt. Alhoewel Malelions mooi tussen andere merken kan liggen, is het doel om juist uit te blinken als uniek en onderscheidend.

Met ongeveer 100 verschillende contentuitingen per lancering, op Instagram, Tiktok, Facebook, Snapchat en Pinterest, biedt Malelions een ´plug-and-play´ model voor retailers, wat zorgt voor een aansluitende samenwerking. Meegaan in de contentmarketing van Malelions is volgens Offermeijer essentieel in de effectieve communicatie voor retailers, om de juiste consument in de winkel te krijgen.

Bereid op groei

Met hun nieuwste SS25 collectie toont Malelions een volwassen en verfijnde stijl die luxe en trends combineert. Door strategische prijsverhogingen en het gebruik van hoogwaardige materialen zoals seersucker en towelling, weet Malelions zich te onderscheiden. Het merk, dat zowel mannen-, vrouwen- als kindermode biedt, richt zich op een brede doelgroep, die kwaliteit waardeert en graag investeert in stijlvolle, trendy kleding. Met hun uitgebreide sportcollectie en samenwerkingen met Dunlop en Dutch Week, betreedt Malelions nieuwe markten en leggen ze de basis voor een internationale, langdurige groei.