Hyères winnaar Jenny Hytönen nieuwe creatieve partner AZ Factory couture

De Finse modeontwerper Jenny Hytönen is de volgende creatieveling die aan de slag gaat voor AZ Factory, en specifiek het komende couture project. Hytönen, die in 2022 de hoofdprijs won op het Hyères International Festival of Fashion, zal volgens WWD het ontwerp van de tiendelige collectie van het modemerk op zich nemen voor Paris Fashion Week in januari.

Het nieuws werd aan het Amerikaanse modevakblad bevestigd door Mauro Grimaldi, een strategisch adviseur van Richemont, de Zwitserse luxegroep die samen met wijlen ontwerper Alber Elbaz AZ Factory oprichtte, waarbij het concept van creatieve partners centraal staat.

In een verklaring zei Grimaldi dat hij 'verleid was door de persoonlijkheid van [Hytönen] omdat ze tegelijkertijd een hele mooie combinatie heeft van verlegenheid en een gedurfde houding'.

“Wij vinden het een mooie manier om jonge ontwerpers te ondersteunen, een dialoog met die generatie te creëren en tegelijkertijd hulde te brengen aan Alber en zijn fascinatie voor het atelier.”

Hytönen is nu de vierde zogenaamde ‘guest amigo’ die de ontwerprol bij het huis op zich neemt en wordt erkend als een opkomend talent in de industrie, zoals voorgangers Lora Sonney, Tennessy Thoreson en Thebe Magugu.

“Het gaat echt om experimenteren, het talent een podium te bieden,” vertelt Grimaldi. “Wij beschouwen dat als een investering voor de toekomst van deze talenten.”

