Imane Ayissi: “Afrika is niet langer afwezig in de internationale mode”

Parijs - Imane Ayissi, een multidisciplinaire artiest die zich laat inspireren door dans en mode als levenswijze, is als gastpresentator toegevoegd aan de kalender van de officiële haute-couture week in Parijs. De Kameroener, zoon van een Afrikaanse bokskampioen, verklaart de eerste Sub-Saharaanse ontwerper te zijn die zich voegt bij de mode-elite. Ayissi vindt het belangrijk om in zijn collectie Afrikaanse materialen en technieken te gebruiken en om duurzaam te produceren. In een interview met het Franse persagentschap AFP heeft de 51-jarige ontwerper uitgesproken te hopen dat hij ‘’nieuwe paden blootlegt voor Afrika’’ door een ‘’alternatieve manier van luxemode’’ te tonen in zijn show.

FashionUnited.fr sprak Ayissi over haute couture, cultuur en zijn toekomstplannen.

Hoe zou je jouw stijl omschrijven?

Ik bevind me waarschijnlijk niet in de beste positie om het te definiëren. Ik zou zeggen dat het contemporary couture is, een mix van Afrikaanse inspiratie en de Parijse look, iets dat simpel blijft, zelfs bij silhouetten die juist erg uitbundig kunnen zijn.

Wat is de invloed van je ‘dubbele cultuur’ op je werk?

Ik denk dat dit bepalend is voor wat ik creëer. Ik wil Afrikaanse verhalen vertellen, Afrikaanse know-how integreren - met name op het gebied van textiel - maar tegelijkertijd leef ik het merendeel van de tijd in Parijs. Dat zorgt dat de kleding die ik maak overal ter wereld gedragen kan worden.

Je bent onlangs gekozen als ‘’uitgenodigd lid’’ van de FHCM (Federatie van de haute couture en mode, red.). Wat betekent dat voor jou, en welke voordelen biedt dit?

Allereerst is het erkenning van mijn werk, want om geregistreerd te zijn, moet een commité je accepteren dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de groote haute couture huizen en de meest prestigieuze merken (Dior, Chanel etc.). Dat maakt het persoonlijk erg belonend. Mijn kandidaatschap werd bovendien gesponsord door Francesa Bellettini van Saint Laurent: Yves Saint Laurent is een absoluut voorbeeld voor mij en ik bewonder de manier waarop Francesca Bellettini de ziel van het merk heeft weten te behouden terwijl ze ook een comeback heeft gemaakt in de huidige tijd. Het feit dat ik de eerste designer ben uit een Sub-Saharaans Afrikaans land is symbolisch ook van belang, het laat zien dat dit gedeelte van de wereld niet langer de enige regio is die in de internationale mode niet meedoet. Tot slot hoop ik dat dit leidt tot meer zichtbaarheid en bekendheid van mijn merk.

Wat is, naar jouw idee, de plek die Afrika inneemt in de hedendaagse haute couture?

Afrika is lang aanwezig geweest als inspiratiebron. Maar tot vandaag, was Sub-Saharaans Afrika volledig afwezig op het vlak van know-how, textiel en voornamelijk designers. Afrika is aanwezig in haute couture, maar tot op heden werd het verhaal altijd verteld door niet-Afrikanen.

Je hebt je collectie gepresenteerd in Parijs. Wat was het thema van de collectie?

De collectie heet ‘’Akouama’’, wat ‘’rijkdom’’ betekent in Ewondo: de taal van Kameroen.

Waar worden je collecties gedistribueerd?

Mijn ready-to-wear stukken worden gedistribueerd bij Front de Mode in Parijs, Alara in Lagos, online en bij verschillende winkels in onder andere Rabat, Nairobi en Yaounde.

Wat zijn je plannen voor 2020?

Ik heb verschillende projecten voor mijn ready-to-wear lijn, maar daar kan ik op dit moment nog weinig over zeggen. Daarnaast staat een project gepland voor een expositie in Stockholm in de lente en, uiteraard, ga ik door met creëren.

Dit artikel verscheen 20 januari op FashionUnited.fr.