In beeld: de capsulecollectie van Dior x Sacai

In november lanceren modemerken Dior en Sacai een gezamenlijke capsulecollectie . De collectie bestaat uit 57 items en is een samenvloeiing van de ontwerpfilosofieën van Kim Jones en Chitose Abe. In de silhouetten zijn de strakke belijning van Dior en Jones’ hang naar streetwear gecombineerd met Abes sportswear chic, en haar neiging om traditionele vormen en motieven te herinterpreteren.

Collectie Dior x Sacai is samenvoeging van Parijs en Tokyo, sport en chic

Dior noemt de capsulecollectie een ‘creatieve uitwisseling tussen Parijs en Tokyo’. Die uitwisseling was ook kenmerkend voor de couturecreaties van Christian Dior, zo schrijft het merk in een persbericht. De couturier had een nauwe relatie met Japan. In de jaren vijftig ontwierp hij looks met stoffen uit het Tatsumura-atelier in Kyoto, en in 1953 werkte hij samen met Daimaru, een warenhuis in Tokyo. Dior kleedde meerdere vooraanstaande Japanse vrouwen.

De samenwerking bouwt ook op andere manieren voort op het erfgoed van Dior. Klassieke emblemen uit het Dior-universum, zoals grote bloempatronen en de iconische Saddle Bag, zijn door Jones en Abe herwerkt in hedendaagse techmaterialen met functionele detaillering. Het palet: tijdloos zwart, wit en donkerblauw.

Bekijk de beelden hieronder: