In beeld: De collectie van drie Britse modehuizen op London Fashion Week

In beeld: ...

Burberry, Bethany Williams en Molly Goddard zijn stuk voor stuk grote namen in de Britse modewereld. London Fashion Week is alweer voorbij maar FashionUnited licht de catwalkpresentaties van deze modelabels graag voor u toe.

Burberry op LFW

De mannenmode collectie van Burberry was een van de laatste shows van de hand van Italiaan Riccardo Tischi, die zijn eerste herencollectie ontwierp voor het Britse modehuis. De show tijdens London Fashion Week werd gepresenteerd vanuit de flagship store in Londen.

De Burberry winkel diende als ‘verkenningsterrein’ voor de collectie. Het thema van Tischi’s eerste Burberry-collectie, ‘Escape’, is dan ook ‘ontsnappen naar het onbekende’. Tischi vertelt dat hij zich heeft laten inspireren door de outdoor-beweging in de Britse maatschappij begin 1900. “Mensen vormden toen gemeenschappen met respect voor de natuur en zagen een toekomst vol kansen tegemoet.”

Tischi legt uit dat hij op dit idee kwam na de lange periode van thuis opgesloten te zitten en droomde van de natuur en het leven buiten in al zijn pracht. Dit sluit aan bij de megatrend van de ‘stedelijke buitenmens’ die trend forecaster Fashion Snoops recentelijk voorspelde in samenwerking met FashionUnited.

Riccardo Tischi legt in de show notes van zijn LFW catwalkpresentatie uit: “Met mijn eerste menswear collectie voor Burberry wil ik de vrijheid vieren om je uit te drukken.” Aangemoedigd door de gedachte dat creativiteit ontstaat als we bij elkaar zijn.”

In zijn ‘Escape’ collectie legt ontwerper Tischi de nadruk op buitenkledij en biedt hij een andere blik op snit en maatwerk en de manier waarop specifieke materialen worden ingezet. Je zou het kunnen omschrijven als klassiek met een twist. Denk aan op maat gemaakte slim-fit pakken met overdreven revers, gedragen over een metallic fietsbroekje, pantalons met een klassieke snik en geplooide rokken en jurken. Daarnaast bevat de collectie herdachte baseball jacks met een B-insigne, gemaakt van leer en een katoen kasjmier mix.

Op een vergelijkbare manier werd er in Tischi’s FW21 collectie gespeeld met contrast wat betreft de gebreide artikelen en de buitenkledij. Zo werd de v-hals van een trui op een trenchcoat geplaatst en kon men tijdens de show de dubbele knoopsluiting op een trui spotten.

In de London Fashion Week Burberry shownotes omschrijft Tischi de FW21 collectie als een “eerbetoon aan de verhouding tussen de mensheid en de natuur, waarbij we ons af kunnen scheiden en weer bij elkaar kunnen komen om nieuwe vormen te ontdekken om onszelf uit te drukken.” Een laatste nuance namens Burberry: vrouwelijke modellen namen deel aan de catwalkpresentatie maar ieder van hen droeg items uit de mannencollectie.

Molly Goddard op LFW

Ontwerper Molly Goddard staat bekend om haar gebruik van tulle en collecties met uitbundige kleuren. Tulle kwam zoals altijd terug in haar nieuwste collectie voor FW21 op London Fashion Week. Goddard liet vanuit haar atelier in Bethnal Green, Londen zien hoe een collectie tegelijkertijd draagbaar en toegankelijk kan zijn en daarnaast duurzaamheid niet uit het oog verliest.

Naast duurzaamheid bood de ontwerpster ook transparantie in haar collectie, met name wat betreft de gebruikte materialen. Zo zijn de stukken uit haar collectie bijvoorbeeld gemaakt van Britse wol, schotse geruite stof geweven in een klein Schots dorpje. De tafzijde werd geweven van 100 procent gerecycled garen in Noord-Italië.

Molly Goddard is mode met een knipoog. Op de Londense catwalk zag je onder andere tafzijden feestjurken uit de jaren vijftig, en kledingstukken die versierd waren met strikken op willekeurige plaatsen. Ontwerpster Goddard legt uit dat ze “klassieke galajurken wilde maken, maar dan op een verwrongen manier. De tulle jurk wordt zo schreeuwerig en botst zozeer met de rest van de outfit dat het er bijna lelijk uitziet en zowel de tafzijden strikken als de strikken op de schoenen zijn scherp en puntig.

“Onafhankelijk van de kleur en grootte van vormen en stukken, heeft alles een praktisch nut en belichaamt stoerheid. Ik heb eerlijk gezegd genoeg bontjassen en leggings gezien voor een wandeling in het park. De stukken in mijn collectie zijn er om het leven te vieren en ervan te genieten, alsof ze van generatie op generatie doorgegeven zijn,” aldus Goddard in de show notes van haar catwalkpresentatie.

Bethany Williams op LFW

Nummer drie op het lijstje is Bethany Williams, een Britse ontwerpster van duurzame mode. Williams lanceerde een genderneutrale exclusieve collectie voor warenhuis Selfridges. De ontwerper gaf op London Fashion Week een kijkje in haar manier van werken en lichtte haar jassencollectie persoonlijk toe. De patchwork jassen uit de collectie van Williams, zijn gemaakt van tweedehands dekens ‘die we hebben verzameld uit het hele land’, aldus de ontwerpster.

De dekens zijn herbruikbaar gemaakt door middel van upcycling-technieken en elke deken verwerkt in de collectie herbergt een geschiedenis van ambacht in een klein dorp waar het oorspronkelijk is geweven en gemaakt.

De collectie is met de hand gemaakt in Londen en vormt een onderdeel van Selfridges’ duurzaamheidsinitiatief Project Earth. Iedere gebruikte deken is zorgvuldig geselecteerd voor een van de negen ge-upcyclede jassen, elk met een specifieke stijl. Dit werd gedaan op basis van het gewicht, dikte van de stof, en de kleur van iedere deken.

Dit artikel verscheen eerder in drie verschillende delen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.