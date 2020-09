In beeld: de eerste Prada collectie onder leiding van Raf Simons

In beeld: ...

Vandaag was het zover: het langverwachte debuut van Belgische ontwerper Raf Simons voor Prada. In februari werd aangekondigd dat de designer samen met hoofdontwerper Miuccia Prada de creatieve leiding op zich zal nemen. De presentatie van de SS21-collectie van het merk onthult nu eindelijk hoe de stijlen van de ontwerpers zijn samengesmolten.

Prada omschrijft de debuutcollectie als een dialoog tussen de twee ontwerpers. Simons en Prada gingen voor de SS21 items voor het thema van uniformen. “Een uniform van Prada, van een gemeenschap, een visuele representatie van identiteit of gedeelde waarden, een manier van denken.”

Simons sloeg opnieuw de handen ineen met een kunstenaar, dit keer met Peter Potter, die de artworks voor de show maakte, aldus het persbericht. Simons werkte voor modehuis Dior al eens samen met kunstenaar Sterling Ruby en Miuccia Prada is ook een fervent liefhebber van de kunstwereld. Dat bij de debuutcollectie van de co-creatief directeuren dan ook een kunstenaar betrokken is, is niet gek.

Bekijk hieronder al enkele beelden van de collectie.

Dit is de debuutcollectie van Raf Simons voor Prada