In beeld: De hoedjesparade van 2025

De derde dinsdag van september: Prinsjesdag. De start van het politiek jaar en de traditionele hoedjesparade.

De hoeden kunnen maar beter goed vastgezet zijn, want er wordt een straffe wind verwacht. Dit doet denken aan de Prinsjesdag van 2023. In een ander opzicht zijn de twee Prinsjesdagen gelijk, want ook in 2023 was er sprake van een demissionair kabinet.

Koningin Máxima en prinses Amalia

Koningin Máxima is weer op de recycletour. Ze verscheen eerder in de japon van haar vaste kleermaker Jan Taminiau: crêpe georgette, in trompetsilhouet gedrapeerd en beladen met glaskralen. Toen was het ook Prinsjesdag, 2011. De schotelhoed, handgemaakt naar ontwerp van Berry Rutjes, zette ze eerder op tijdens een adellijk huwelijk in Spanje. ‘Outfit repeating’ is Máxima’s eigen trend.

Prinses Amalia doet mee met de mode in een botergele jurk - modest tot aan de vloer en zoals je kunt verwachten van een prinses. Het ontwerp komt van de Italiaanse ontwerper Taller Marmo. Voor erbij bedacht hij - zo moeder zo dochter - een bijpassende schotelhoed.

Prinsessen Alexia en Ariane

Hoe val je op tijdens Prinsjesdag? Prinses Alexia heeft het begrepen: door géén hoed te dragen (wel een verstopt haarstuk met bloemen). Des te meer gaat het oog naar haar auberginekleurige jurk van het Britse merk Solace London, de dunne sleep over haar schouder gekieperd en in haar hand een metalen clutch. Kleine zus Ariane treed met haar 18 jaar voor het eerst in haar koninklijke functie. Bij zo'n gelegenheid hoort een meesterlijke hoed van de meesters onder de hoedenmakers: Philip Tracy (die koningin Máxima al eens met Koningsdag in Doetinchem droeg). Voor eronder droeg de prinses een donkerblauwe jurk van Victoria Beckham. Dat Britse merk doet het goed in zakelijke kringen; een geïnformeerde keuze voor een eerste Prinsjesdag.

Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA)

Ook Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid bij GroenLinks-PvdA, komt met zijn moeder opdraven. Hij strak in pak, zij in een degelijk broekpak, opgefleurt met cowboylaarsjes en de hoed die altijd door de bocht kan: de fedora.

Sigrid Kaag

De Fedora van voormalig politica Sigrid Kaag is van een ander kaliber, groot als die valt op haar met pixels bezaaide jurk. Kaag doet op haar manier mee aan color blocking, waarmee het power dressen ooit begonnen is.

Henk Vermeer (BBB)

Henk Vermeer zet zijn Peaky Blinders klederdrachttraditie voort in een maatpak van tweed afgemaakt met het onvermijdelijke: een baret.

Esther Ouwehand (PvdD)

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Esther Ouwehand kleedt zich niet zomaar fruitig in de kleuren en print van een watermeloen. De vrucht is staat symbool voor haar medeleven met het Palestijnse volk.

Op Prinsjesdag draag ik de kleuren van de watermeloen: symbool van solidariteit met het Palestijnse volk. Terwijl de Koning ons land toespreekt, vindt in Gaza een genocide plaats. Kinderen, gezinnen en journalisten worden uitgehongerd en vermoord.

Hanneke van der Werf (D66)

Door precies dezelfde outfit te dragen, vragen activist Olcay Gulsen en D66 partijlid Hanneke van der Werf aandacht voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen in Nederland. Het ‘twinnen’ is een teken van solidariteit. De jurk is van Nick Bergisch (Bergisch Bridal) en de oranje handschoenen zijn van Jeanne Hermans (C’est Jeanne). Die laatste moeten - net als de sjaal van Queeny Rajkowski - verwijzen naar de campagne Orange the World.

Hanneke van der Werf Credits: D66/Tweede Kamer

Ilana Rooderkerk (D66)

Aan de look van Ilana Rooderkerk, politica namens D66, kun je nog wel iets van haar verleden in de showbizz aflezen. Ze stapte zowaar in een modest capejurk van Eduard vermeulen (Natan) met ogenschijnlijk opgeschilderde de velours trappen op. De look is af met witte sandalen en sieraden van Nowa, gemaakt van gerecycled goud uit oude telefoons. Yuki Isshiki (Demure) ontwierp de keurig gevlochten diadeem.

Ilana Rooderkerk Credits: D66/Tweede Kamer

Fleur Agema (PVV)

Oud-minister Fleur Agema stelt zich nautisch op met een nostalgische strohoed en bloes met marineblauwe bies.

Annabel Nanninga (JA21)

Annabel Nanninga arriveert met collega-senatoren van fractie van JA21, de conservatief-liberale partij. Qua mode zit ze toch dichterbij de eerste, in een vertrouwde navy combinatie van een pencil rok plus top met vleermuismouwen en de schoen die niet uit het veld te slaan is: de ballerina, weliswaar mét strikdetail.

Songul Mutluer (GroenLinks-PvdA)

Als volksvertegenwoordiger voor GroenLinks-PvdA koos Songul Mutluer voor een compleet ensemble in groen, die past bij de sociaaldemocratische partijwaarden: hoop, verbinding, en solidariteit.

Caroline van der Plas (BBB)

Caroline van der Plas geeft in fel geel-blauw een politiek tegengeluid. In de tijdgeest zijn het gewaagde kleuren, waarmee ze zich uitspreekt tegen jodenhaat.

Op X laat haar partij BoerBurgerBeweging (BBB) weten: “De Joodse gemeenschap staat niet alleen.

Senatoren in politiek rood

29 Eerste Kamerleden van Groenlinks-PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Volt, D66 en OPNL, gaan gekleed in politieke statements: paraplu's, stropdassen, bloezen - alles is rood. Onderweg naar de Koninklijke Schouwburg vormen zij zo een ‘rode lijn’, in lijn met eerdere protesten dit jaar tegen het geweld in Gaza. Aan de Volkskrant legde mede-initiatiefnemer Lies van Aelst (SP) de beweegreden uit: ‘Onze partijen vragen in de Tweede Kamer al heel lang om een steviger optreden van het kabinet, debat na debat. Maar zelfs een motie om ernstig gewonde kinderen uit Gaza te halen haalt geen meerderheid.’ In het rood betuigen de senatoren elk voor zich en collectief hun steun.

Nicki Pouw-Verweij (BBB)

Als staatssecretaris bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weet Nicki Pouw-Verweij haar rol goed uit te dragen deze Prinsjesdag. Vol trots presenteert ze haar diadeem met polkadots en bloem op X: een creatie van cliënten uit Ipse de Bruggen, een gehandicaptenzorginstelling te Zoetermeer. Zorg is vaak wederkerig, zo blijkt.

Heel erg trots op mijn hoedje voor #Prinsjesdag! � De talentvolle Laura en Miranda van gehandicaptenzorginstelling @ipsedebruggen in Zoetermeer hebben de hoed speciaal voor mij ontworpen. Afgelopen week kwamen ze hem hoogstpersoonlijk overhandigen op @MinVWS. pic.twitter.com/I9ZCr4uLGB — Nicki Pouw-Verweij (@stasLMZ) September 16, 2025

Reinder Blaauw en zijn moeder

PVV-partijlid Reinder Blaauw neemt zijn moeder mee naar Den Haag. Zij overstemt hem met haar modegevoel dat ze vooral in haar accessoires stak: een flaphoed van mesh, glanzende mary janes en een stralende lach.

Daan de Kort (VVD)

Namens de VVD-afdeling arriveert Daan de Kort gedast in diepbordeaux pak met zijn kersverse echtgenote Gidi Jaegers. Net als vorig jaar verschijnen de twee keurig gematcht.

Wytske Postma en haar dochter (NSC)

Afgevaardigden van NSC laten zich deze Prinsjesdag van hun duurzaamste kant zien.

Zie Wytske Postma en haar dochter, gestyled in een zeemeerminachtig kleurpalet door het personeel van Reshare (Leger des Heils). Volgens een NSC-woordvoerder willen zij hiermee een politiek signaal afgeven: tweedehands is altijd een goed idee, óók op zo'n formele dag.

Wytske Postma: “De tas is speciaal ontworpen door vrijwilligers van het Leger des Heils en gemaakt van een gedoneerde wollen deken. Voor mij staat 'ie symbool voor dakloze vrouwen in Nederland.”

Credits: NSC/Tweede Kamer

Queeny Rajkowski (VVD)

Queen Rajkowski heeft een oranje detail verwerkt in haar outfit. De kleur oranje staat symbool voor de wereldwijde campagne Orange the World van UN Women. Het wordt symbolisch gebruikt voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.

Onderweg naar Den Haag.



Fleur Agema (PVV)

Fleur Agema zal vandaag voor de laatste keer meedoen aan Prinsjesdag, zo schrijft ze zelf op X. Voor de gelegenheid zal ze een hoed dragen van bekende hoedenontwerper Berry Rutjes.