In beeld: G-Star toont eerste collectie van nieuwe creatief directeuren

Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh hebben officieel hun debuut gemaakt als creatief directeuren bij G-Star. Hun eerste collectie werd getoond tijdens een catwalkshow in Amsterdam in het internationale hoofdkantoor van het merk.

Scroll naar beneden voor de beelden.

De catwalkshow toonde zowel dames- als herenmode. G-star omschrijft de show als een onderstreping van de huidige aanpak van het merk: instinctief, weloverwogen en ingegeven door betekenis. Zo waren er items te zien met overdreven vormen, maar ook gedeconstrueerde ontwerpen. Er lag ook een nadruk op diverse soorten materialen en bewerkingsmethodes. Botter en Herrebrugh zijn namelijk verantwoordelijk voor ‘Raw Research’, een onderdeel van G-Star waarin ideeën worden getest en ‘de betekenis van denim wordt geherdefinieerd’

Echte G-Star fans zagen een terugkeer van een bekend broekmodel. De Arc keert terug in de collectie voor FW26. Dit ontwerp wordt gekenmerkt door een gedraaide naad in de broekspijp. G-Star meldt dat het model zowel in slim fit als loose fit items wordt gebruikt in de collectie.

Botter-creatief duo maakt debut bij G-Star

De creatief directeuren werden al in april 2025 aangekondigd als de nieuwe artistieke leiding van G-Star. De eerste show zou oorspronkelijk in Parijs plaatsvinden in januari, maar werd toch naar het hoofdkantoor verplaatst.

Herrebrugh en Botter zijn geen onbekenden in de mode-industrie. Naast hun eigen merk Botter, dat bekendstaat om de Caribische en futuristische invloeden, waren ze ook lange tijd creatief directeuren bij Frans modehuis Nina Ricci. De ontwerpers vielen ook meermaals in de prijzen waaronder de Hyères Grand Prix en een Andam Fashion Award. Naast hun werk bij G-Star blijven ze actief voor hun eigen merk Botter.

Nederlandse artiest Frenna opende de show. G-Star / Foto door Iris Ooms

G-Star FW26 G-Star / Foto door Iris Ooms

G-Star FW26 G-Star / Foto door Iris Ooms

G-Star FW26 G-Star / Foto door Iris Ooms

G-Star FW26 G-Star / Foto door Iris Ooms

G-Star FW26 G-Star / Foto door Iris Ooms

G-Star FW26 G-Star / Foto door Iris Ooms

G-Star FW26 G-Star / Foto door Iris Ooms

G-Star FW26 G-Star / Foto door Iris Ooms

G-Star FW26 G-Star / Foto door Iris Ooms

G-Star FW26 G-Star / Foto door Iris Ooms

G-Star FW26 G-Star / Foto door Iris Ooms