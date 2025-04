Botter-duo benoemd tot creatief directeuren bij G-Star Raw

G-Star Raw benoemt Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh, creatief duo en ontwerpers achter het Nederlandse modemerk Botter, tot creatief directeuren. Het duo werkt sinds vorig jaar bij het denimmerk aan de herintroductie van de "Raw Research"-lijn en de hoofdcollecties voor mannen en vrouwen. In januari presenteren ze hun eerste collectie tijdens Paris Fashion Week. Dat meldde Business of Fashion (BOF) als eerste. G-Star bevestigde dit nieuws later in een persbericht aan FashionUnited.

“We zijn blij Rushemy en Lisi te verwelkomen in het team. Hun eigentijdse denkwijze en respect voor G-Star’s geschiedenis maken hen de ideale partners om de collectie te ontwerpen. We geloven dat dit een perfecte match is, zowel op creatief als cultureel vlak, en kijken uit naar het gezamenlijke traject dat voor ons ligt,” zo deelt Gwenda van Vliet, Chief Brand Officer bij G-Star.

Werk bij G-Star én Botter

Naast hun werk voor G-Star blijven Botter en Herrebrugh actief bij hun eigen label Botter. Wel bevestigen zij aan BOF dat het merk voorlopig niet zal showen tijdens modeweken.

Het werk van Botter staat bekend om Caribische en futuristische invloeden. Het merk Botter, opgericht in 2017, snijdt hedendaagse thema’s aan in hun ontwerpen, zoals milieuverontreiniging, terrorisme en racisme.

Botter en Herrebrugh zijn geen onbekenden in de mode-industrie. Tussen 2018 en 2022 was het duo creatief verantwoordelijk bij Nina Ricci. Hun werk werd bekroond met prijzen als de Hyères Grand Prix (in 2018) en de Andam Fashion Award (in 2022). In 2018 behoorde het merk tot de finalisten van de LVMH Prize. Het merk maakte in januari 2020 het debuut op het officiële Paris Fashion Week schema.

Het werk van Botter en Herrebrugh voor het Franse modehuis Nina Ricci. Credits: Nina Ricci FW19 / Catwalkpictures

Medeoprichter Botter maakte in 2017 indruk met zijn afstudeercollectie aan de Antwerpse Modeacademie. De ‘Fish or Fight’-collectie, een kritiek op het effect van grote vervuilende bedrijven op de Caraïbische visvangst, werd enthousiast ontvangen door vakmedia. Zijn werk werd beloond met vijf prijzen bij de Belgian Fashion Awards. Nog vóór zijn afstuderen werd Botter geselecteerd voor New York Fashion Week, waar hij in 2016 zijn collectie presenteerde.

Herrebrugh studeerde cum laude af aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) en is sinds de oprichting betrokken bij het merk.

Nieuwe stap voor G-Star

“Ik heb geweldige herinneringen aan G-Star uit de late jaren ’90 – de ontwerpen, de items die ik droeg en de invloed die het merk had op de denimcultuur. Het is een inspirerende kans om nu zelf deel uit te maken van dit volgende hoofdstuk," aldus Botter in het persbericht.

“We zijn blij ons aan te sluiten bij een merk dat onze waarden deelt op het gebied van innovatie, duurzaamheid en vakmanschap. We kijken ernaar uit om samen nieuwe mogelijkheden voor G-Star te verkennen,” vult Herrebrugh aan.

G-Star werd in 1989 opgericht door Jos van Tilburg. In 2023 kwam het merk in handen van het Amerikaanse WHP Global, dat ook belangen heeft in onder meer Rag & Bone en Vera Wang.

Botter en Herrebrugh zijn de eerste creatief directeuren bij G-Star sinds het vertrek van ontwerper Aitor Throup in 2018.

Dit artikel is op dinsdag 29 april om 09:45 uur bijgewerkt na ontvangst van het persbericht van G-Star.